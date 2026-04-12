Ливерпуль – Фулхэм – 2:0. Гол Салаха и шедевр таланта. Видео голов и обзор
11 апреля «Ливерпуль» прервал серию неудач, обыграв «Фулхэм» в 32-м туре Английской Премьер-лиги.
«Мерсисайдцы» на глазах у собственных болельщиков на «Энфилде» обыграли соперника со счетом 2:0.
Сначала отличился молодой талант Рио Нгумоха, который технично разобрался с защитниками и по невероятной траектории закрутил мяч в сетку.
Удвоил преимущество легенда клуба – Мохамед Салах, для которого этот сезон станет последним в «Ливерпуле».
Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля
«Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:0
Голы: Нгумоха, 36, Салах, 40
Видео голов и обзор матча:
События матча
