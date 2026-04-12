Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Фулхэм – 2:0. Гол Салаха и шедевр таланта. Видео голов и обзор
11.04.2026 19:30 – FT 2 : 0
12 апреля 2026, 15:58 | Обновлено 12 апреля 2026, 16:01
80
0

Ливерпуль – Фулхэм – 2:0. Гол Салаха и шедевр таланта. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

12 апреля 2026, 15:58 | Обновлено 12 апреля 2026, 16:01
80
0
Ливерпуль – Фулхэм – 2:0. Гол Салаха и шедевр таланта. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля «Ливерпуль» прервал серию неудач, обыграв «Фулхэм» в 32-м туре Английской Премьер-лиги.

«Мерсисайдцы» на глазах у собственных болельщиков на «Энфилде» обыграли соперника со счетом 2:0.

Сначала отличился молодой талант Рио Нгумоха, который технично разобрался с защитниками и по невероятной траектории закрутил мяч в сетку.

Удвоил преимущество легенда клуба – Мохамед Салах, для которого этот сезон станет последним в «Ливерпуле».

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля

«Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:0

Голы: Нгумоха, 36, Салах, 40

Видео голов и обзор матча:

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль), асcист Коди Гакпо.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Рио Нгумоха (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
Ливерпуль Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Фулхэм Мохамед Салах Рио Нгумоха
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
