11 апреля «Ливерпуль» прервал серию неудач, обыграв «Фулхэм» в 32-м туре Английской Премьер-лиги.

«Мерсисайдцы» на глазах у собственных болельщиков на «Энфилде» обыграли соперника со счетом 2:0.

Сначала отличился молодой талант Рио Нгумоха, который технично разобрался с защитниками и по невероятной траектории закрутил мяч в сетку.

Удвоил преимущество легенда клуба – Мохамед Салах, для которого этот сезон станет последним в «Ливерпуле».

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля

«Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:0

Голы: Нгумоха, 36, Салах, 40

