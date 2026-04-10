Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 апреля 2026, 20:37 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:41
Ливерпуль – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 11 апреля в 19:30 по Киеву

В субботу, 11 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Для действующих чемпионов Англии текущий сезон складывается далеко не лучшим образом. После 31 матча в Премьер-лиге на балансе клуба есть 49 баллов, что пока позволяют ему находиться на 5-й строчке общего зачета (которая, с недавних пор, официально позволит сыграть в Лиге чемпионов). И от 4-го, и от 9-го места мерсисайдцы отделяют 5 зачетных пунктов. В Кубке Англии коллективу удалось квалифицироваться в четвертьфинал, однако там «Ливерпуль» с разгромным счетом 4:0 уступил «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов клубу удалось пройти в четвертьфинал, где он противостоит французскому «ПСЖ». В первом матче этого поединка победу со счетом 2:0 одержали именно парижане.

А вот для коллектива Марка Силвы (пропускающего эту игру из-за дисквалификации) текущий сезон проходит вполне неплохо. За 31 тур Премьер-лиги лондонцы смогли добыть в борьбе 44 балла, благодаря которым пока находятся на 9-й позиции общего зачета. Однако расстояние от зоны Лиги чемпионов за 7 туров до завершения чемпионата составляет всего 5 очков.

В Кубке Англии «дачники» прошли «Мидлсбро» и «Сток Сити», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала. Однако на этой стадии коллектив уступил «Саутгемптону» со счетом 0:1.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый из коллективов имеет по 1 победе, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» проиграл в каждом из 3 предыдущих матчей с общим счетом 8:1.
  • «Фулхэм» одержал 4 победы за 7 предыдущих матчей.
  • «Фулхэм» не смог сохранить ворота сухими в 15/16 предыдущих матчах.
  • «Ливерпуль» в свою очередь пропускал в 8/9 последних играх.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

По теме:
Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Буковина – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ингулец – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист сборной Англии спас свой родной клуб – большой поступок
Футбол | 10 апреля 2026, 20:15 0
ФОТО. Футболист сборной Англии спас свой родной клуб – большой поступок
ФОТО. Футболист сборной Англии спас свой родной клуб – большой поступок

Джаррод Боуэн впечатлил всех своим поступком

САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
Футбол | 10 апреля 2026, 09:18 3
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»

Известный тренер – о встрече с путиным

Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Футбол | 09.04.2026, 21:39
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
Футбол | 10.04.2026, 14:09
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
Есть ли представители Украины? Утвержден список арбитров на ЧМ-2026
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09.04.2026, 23:56
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Популярные новости
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 7
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 135
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 20
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 7
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 18
Футбол
