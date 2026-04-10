В субботу, 11 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ливерпуль

Для действующих чемпионов Англии текущий сезон складывается далеко не лучшим образом. После 31 матча в Премьер-лиге на балансе клуба есть 49 баллов, что пока позволяют ему находиться на 5-й строчке общего зачета (которая, с недавних пор, официально позволит сыграть в Лиге чемпионов). И от 4-го, и от 9-го места мерсисайдцы отделяют 5 зачетных пунктов. В Кубке Англии коллективу удалось квалифицироваться в четвертьфинал, однако там «Ливерпуль» с разгромным счетом 4:0 уступил «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов клубу удалось пройти в четвертьфинал, где он противостоит французскому «ПСЖ». В первом матче этого поединка победу со счетом 2:0 одержали именно парижане.

Фулхэм

А вот для коллектива Марка Силвы (пропускающего эту игру из-за дисквалификации) текущий сезон проходит вполне неплохо. За 31 тур Премьер-лиги лондонцы смогли добыть в борьбе 44 балла, благодаря которым пока находятся на 9-й позиции общего зачета. Однако расстояние от зоны Лиги чемпионов за 7 туров до завершения чемпионата составляет всего 5 очков.

В Кубке Англии «дачники» прошли «Мидлсбро» и «Сток Сити», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала. Однако на этой стадии коллектив уступил «Саутгемптону» со счетом 0:1.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый из коллективов имеет по 1 победе, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Ливерпуль» проиграл в каждом из 3 предыдущих матчей с общим счетом 8:1.

«Фулхэм» одержал 4 победы за 7 предыдущих матчей.

«Фулхэм» не смог сохранить ворота сухими в 15/16 предыдущих матчах.

«Ливерпуль» в свою очередь пропускал в 8/9 последних играх.

