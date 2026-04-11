  4. Камбэк на 90+1-й. Команды Миколенко и Ярмолюка провели горячий матч
11.04.2026 17:00 – FT 0 : 2
Брайтон
11 апреля 2026, 19:01 |
Камбэк на 90+1-й. Команды Миколенко и Ярмолюка провели горячий матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд – Эвертон

11 апреля в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч, который заинтересовал украинских болельщиков: «Брентфорд» – «Эвертон».

Местом встречи команд стала арена «Brentford Community Stadium» в Лондоне. Встреча завершилась вничью – 2:2.

За «Брентфорд» дубль оформил Игорь Тьяго, который стал первым бразильцем, забившим 20 голов за сезон в АПЛ. За «ирисок» голы забили нападающий Бету и Кирнан Дьюсбери-Холл, который забил на 90+1.

За хозяев полный матч провел украинец Егор Ярмолюк, а за «ирисок» традиционно сыграл Виталий Миколенко.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В параллельном матче игрового дня «Бернли» проиграл 0:2 «Брайтону».

АПЛ. 32-й тур.

Брентфорд – Эвертон – 2:2
Голы: Тьяго, 3, 76 (п) – Бету, 26, Кирнан Дьюсбери-Холл, 90+1.

Бернли – Брайтон – 0:2
Голы: Виффер, 43, 89.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олийченко
Комментарии 0
