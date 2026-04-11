Камбэк на 90+1-й. Команды Миколенко и Ярмолюка провели горячий матч
11 апреля в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч, который заинтересовал украинских болельщиков: «Брентфорд» – «Эвертон».
Местом встречи команд стала арена «Brentford Community Stadium» в Лондоне.
За «Брентфорд» дубль оформил Игорь Тьяго, который стал первым бразильцем, забившим 20 голов за сезон в АПЛ. За «ирисок» голы забили нападающий Бету и Кирнан Дьюсбери-Холл, который забил на 90+1.
За хозяев полный матч провел украинец Егор Ярмолюк, а за «ирисок» традиционно сыграл Виталий Миколенко.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В параллельном матче игрового дня «Бернли» проиграл 0:2 «Брайтону».
АПЛ. 32-й тур.
Брентфорд – Эвертон – 2:2
Голы: Тьяго, 3, 76 (п) – Бету, 26, Кирнан Дьюсбери-Холл, 90+1.
Бернли – Брайтон – 0:2
Голы: Виффер, 43, 89.
A dramatic, late KDH strike earns us a point in the capital. UTT. 🔵 #BREEVE
Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной
Поединок завершился вничью – 1:1