Бернли – Брайтон – 0:2. Победный дубль Виффера. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги
11 апреля был проведён матч «Бернли» – «Брайтон» в 32-м туре Английской Премьер-лиги.
Поединок чемпионата Англии на стадионе «Терф Мур» в Бернли подарил положительные эмоции гостям.
«Чайки» обыграли соперника (2:0) благодаря дублю полузащитника Матса Виффера: голландец отличился в обоих таймах.
В турнирной таблице «Брайтон» имеет 46 очков и занимает девятое место.«Бернли» остался в зоне вылета – 19-е место и 20 баллов.
Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля
«Бернли» – «Брайтон» – 0:2
Голы: Виффер, 43, 89
Видео голов и обзор матча:
События матча
