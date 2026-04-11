  4. Бернли – Брайтон – 0:2. Победный дубль Виффера. Видео голов, обзор матча
11 апреля 2026, 21:48 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:02
Бернли – Брайтон – 0:2. Победный дубль Виффера. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Виффер

11 апреля был проведён матч «Бернли» – «Брайтон» в 32-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок чемпионата Англии на стадионе «Терф Мур» в Бернли подарил положительные эмоции гостям.

«Чайки» обыграли соперника (2:0) благодаря дублю полузащитника Матса Виффера: голландец отличился в обоих таймах.

В турнирной таблице «Брайтон» имеет 46 очков и занимает девятое место.«Бернли» остался в зоне вылета – 19-е место и 20 баллов.

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля

«Бернли» – «Брайтон» – 0:2

Голы: Виффер, 43, 89

Видео голов и обзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Брайтон), асcист Ясин Аяри.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Брайтон), асcист Паскаль Гросс.
