Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Бёрнли
11.04.2026 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2026, 10:57 | Обновлено 11 апреля 2026, 12:33
204
0

Бернли – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 11 апреля в 17:00 по Киеву

ФК Брайтон

В субботу, 11 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

У новичка Премьер-лиги дела в этом году складываются не лучшим образом. Практически с начала сезона «Бернли» находится в зоне вылета и пока перспектив до выхода из нее немного – за 31 тур чемпионата команда набрала всего 20 очков, из-за чего и находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 17-й строчки за 7 игр до завершения сезона Премьер-лиги составляет уже 10 баллов.

В Кубке Англии «бордовие» тоже не удивили – коллектив покинул турнир на стадии 1/32 финала, неожиданно проиграв перволиговому «Мансфилду» со счетом 1:2.

Брайтон

Несмотря на довольно сложную первую часть сезона, сейчас чайки демонстрируют довольно неплохие результаты. В общем, после 31 матча в чемпионате на балансе «Брайтона» есть 43 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 10-й строчке общего зачета. От зоны вылета клуб отделяет уже 14 баллов, а от зоны Лиги чемпионов вдвое меньше – 7 очков.

В Кубке Англии благодаря победе над «МЮ» коллективу также удалось квалифицироваться в 1/16 финала, однако там «Брайтон» с разгромным счетом 3:0 проиграл «Ливерпулю».

Личные встречи

За последние три года коллективы играли между собой только трижды. Дважды поединки завершались вничью, а еще 1 победу одержал «Брайтон».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Бернли» продолжается уже 6 поединков подряд. На балансе команды 2 ничьих и 4 поражения.
  • «Брайтон» в свою очередь победил в 4/5 последних матчах.
  • «Бернли» пропустил 61 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • Только в 3/9 предыдущих матчах «Брайтона» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Брайтона» с коэффициентом 1.76 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Бёрнли
11 апреля 2026 -
17:00
Брайтон
Победа Брайтона 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Бернли Брайтон прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем