В субботу, 11 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

У новичка Премьер-лиги дела в этом году складываются не лучшим образом. Практически с начала сезона «Бернли» находится в зоне вылета и пока перспектив до выхода из нее немного – за 31 тур чемпионата команда набрала всего 20 очков, из-за чего и находится на предпоследнем, 19 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 17-й строчки за 7 игр до завершения сезона Премьер-лиги составляет уже 10 баллов.

В Кубке Англии «бордовие» тоже не удивили – коллектив покинул турнир на стадии 1/32 финала, неожиданно проиграв перволиговому «Мансфилду» со счетом 1:2.

Брайтон

Несмотря на довольно сложную первую часть сезона, сейчас чайки демонстрируют довольно неплохие результаты. В общем, после 31 матча в чемпионате на балансе «Брайтона» есть 43 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 10-й строчке общего зачета. От зоны вылета клуб отделяет уже 14 баллов, а от зоны Лиги чемпионов вдвое меньше – 7 очков.

В Кубке Англии благодаря победе над «МЮ» коллективу также удалось квалифицироваться в 1/16 финала, однако там «Брайтон» с разгромным счетом 3:0 проиграл «Ливерпулю».

Личные встречи

За последние три года коллективы играли между собой только трижды. Дважды поединки завершались вничью, а еще 1 победу одержал «Брайтон».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Бернли» продолжается уже 6 поединков подряд. На балансе команды 2 ничьих и 4 поражения.

«Брайтон» в свою очередь победил в 4/5 последних матчах.

«Бернли» пропустил 61 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Только в 3/9 предыдущих матчах «Брайтона» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Брайтона» с коэффициентом 1.76 по линии БК betking.