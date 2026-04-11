Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд
Отчет о матче ожидайте позже
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:0
Гол: Антюх, 78.
Предупреждение: Варакута, 90+5 – Волошин, 47.
«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов (к), Мартынюк, Павлюк, Забергджа (Антюх, 61), Аревало (Литвиненко, 61), Баптистелла (Калитвинцев, 27), Рашица (Когут, 75), Итодо (Мба, 75)
Запасные: Проценко, Гончаров, Капинус, Дубко, Снурницын, Кастильо, Гаджиев, Антюх, Когут, Литвиненко, Калитвинцев, Мба
«Динамо»: Нещерет, Тымчик (Коробов, 82), Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко (Редушко, 65), Михайленко (Буяльский, 82), Шапаренко (Пихаленок, 75), Волошин, Герреро (Шола, 65)
Запасные: Суркис, Моргун, Буяльский, Пихаленок, Захарченко, Редушко, Караваев, Дубинчак, Кабаев, Коробов, Тиаре, Шола
Арбитр: Роман Блавацький (Львов)
Стадион: «Центральный» (Житомир)
