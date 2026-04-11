  4. Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11 апреля 2026, 17:30 | Обновлено 11 апреля 2026, 17:44
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо

Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд

ФК Металлист 1925

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:0

Гол: Антюх, 78.

Предупреждение: Варакута, 90+5 – Волошин, 47.

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов (к), Мартынюк, Павлюк, Забергджа (Антюх, 61), Аревало (Литвиненко, 61), Баптистелла (Калитвинцев, 27), Рашица (Когут, 75), Итодо (Мба, 75)

Запасные: Проценко, Гончаров, Капинус, Дубко, Снурницын, Кастильо, Гаджиев, Антюх, Когут, Литвиненко, Калитвинцев, Мба

«Динамо»: Нещерет, Тымчик (Коробов, 82), Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко (Редушко, 65), Михайленко (Буяльский, 82), Шапаренко (Пихаленок, 75), Волошин, Герреро (Шола, 65)

Запасные: Суркис, Моргун, Буяльский, Пихаленок, Захарченко, Редушко, Караваев, Дубинчак, Кабаев, Коробов, Тиаре, Шола

Арбитр: Роман Блавацький (Львов)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

Харків'яни герої. Дали видохтись києвським у першому таймі і в другому додавили
Знов судді винні?
Суркисы, давайте следующую жертву. Похоже, Костюк уже устал🥴
Ну що.Молодці Металіст.Дали піжонам  по яйцях.
Не дисципліна,  а інвалід Михайленко який з 2 метрів в пусті ворота забити не може
да какой там класс, без Пономаренко Динамо сейчас это середняк УПЛ 
Як же фанати Динамо ригали у бік Шахтаря перед матчем з АЗ, обісралися після матчу, а сьогодні так взагалі обдристались😂 вангую що знову будуть плакатися про суддівство 💁‍♂️
Где динама?гдееееее??
Ахахахах 🤣🤣🤣🤣
У очередного динамовского физрука закончился фарт
Яйце Шабанова виявилося міцніше за яйце Ярмоленка
Курячi серця
Тепер офіційно: Днонама без очка ! 🤣 Великдень будуть святкувати без яєць 🤣
Хорькі з перемогою, заслужено , захист залізо бітон.
Динамо , сто % , четверте місце не втримає. Але це футбол. Якщо ти купуєш за 2мл., херню, яка навіть не грає.О це і результат. 
Ну це вже серйозно, Динамо буде ще важче навіть за топ-3 зачепитися 
Пафосникі знову посипалися. Як я вже неодноразово казав, єдине рішення це запрошення Мілевського на посаду головного тренера!
😂😂😂😂👏👏👏👏
Ничего. Динамо будет полезно в этом году отдохнуть от еврокубков с таким отношением к игре
Кияни програли сусідам по турнірній таблиці. В цьому чемпі у них МАЙЖЕ ПОЛОВИНА ігор - це втрата очок. Може, пора закінчувати зі вживанням слова "сенсаційно"? 
Після призначення Костюка у ДК була короткочасна емоція, щось бігали, старалися, виграли кілька матчів, Понома навів трохи шороху. Але докорінно нічого не змінилося - пів команди відвертий шлак, комбінацій особливо нема, Шапа пуляє зі штрафного по горобцях, Тимчик окрім удара суперника в спину, коли сам же ледь не поламався - особливо нічим не запам'ятався. Ярмола вже ледь ходить, дайте спокій пенсіонеру, нехай полуницю на дачі садить, поки весна якраз. Але на щастя суперники вже не пробачають киянам таку їхню гру і беруть свої три очки. Тим більше буде над чим подумати у фанів ДК та у Сурка зокрема.
