  4. Металлист 1925 – Динамо – 1:0. Провал киевлян. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 17:48 |
Металлист 1925 – Динамо – 1:0. Провал киевлян. Видео голов и обзор матча

11 апреля прошел матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги

11 апреля в 15:30 начался матч между клубами «Металлист 1925» (Харьков) и «Динамо» (Киев) в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились в Житомире на «Центральном стадионе». Главный арбитр матча – Роман Блавацкий.

Киевляне действовали в матче первым номером, не позволяя сопернику чувствовать себя комфортно на поле.

Старания гостей не принесли результата, тогда как «Металлист 1925» сумел перевернуть ход игры.

На 78-й минуте Денис Антюх после серии рикошетов забил в ворота своей бывшей команды и принес победу харьковчанам – 1:0.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 11 апреля

«Металлист 1925» Харьков – «Динамо» Киев – 1:0 (обновляется)

Гол: Антюх, 78

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Металлист 1925), асcист Игорь Когут.
По теме:
Дисциплина бьёт класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
ВИДЕО. Первый удар и гол. Металлист 1925 шокировал Динамо в конце матча
ФОТО. Пустые ворота: как игрок Динамо не забил Металлисту 1925
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11 апреля 2026, 09:08 8
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину

Стало известно, почему президент «Динамо» не посетил похороны Луческу

«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
Футбол | 11 апреля 2026, 07:57 4
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере

У тренера обнаружили лейкоз

Прикарпатье с новым тренером сыграло вничью с Подольем
Футбол | 11.04.2026, 16:57
Прикарпатье с новым тренером сыграло вничью с Подольем
Прикарпатье с новым тренером сыграло вничью с Подольем
Бартулович и Костюк назвали составы на матч Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 11.04.2026, 14:22
Бартулович и Костюк назвали составы на матч Металлист 1925 – Динамо
Бартулович и Костюк назвали составы на матч Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11.04.2026, 15:21
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
10.04.2026, 18:40 7
Теннис
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
