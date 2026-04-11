Металлист 1925 – Динамо – 1:0. Провал киевлян. Видео голов и обзор матча

11 апреля в 15:30 начался матч между клубами «Металлист 1925» (Харьков) и «Динамо» (Киев) в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились в Житомире на «Центральном стадионе». Главный арбитр матча – Роман Блавацкий.

Киевляне действовали в матче первым номером, не позволяя сопернику чувствовать себя комфортно на поле.

Старания гостей не принесли результата, тогда как «Металлист 1925» сумел перевернуть ход игры.

На 78-й минуте Денис Антюх после серии рикошетов забил в ворота своей бывшей команды и принес победу харьковчанам – 1:0.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 11 апреля

«Металлист 1925» Харьков – «Динамо» Киев – 1:0 (обновляется)

Гол: Антюх, 78

