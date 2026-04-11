Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 18:47 |
1765
2

Киевляне проиграли со счётом 0:1

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».

– Насколько на результат сегодня повлияло отсутствие Матвея Пономаренко?

– Если мы не забили сегодня гол, то это потеря для нас, потому что Матвей является одним из ключевых игроков. Но я считаю, что мы провели качественный матч. Наша команда постепенно формируется, игроки привыкают к новым требованиям, и это не всегда получается. Мы перестраиваемся, набираем новые связки и смотрим, как эти связки работают. Поэтому тот факт, что футболисты играют в новых связках, влияет на качество, особенно в зоне завершения.

– Насколько, с вашей точки зрения, команде удалось выдержать удар после поражения от «Карпат» с учетом незасчитанного гола? Насколько Матвей Пономаренко выдержал этот удар?

– Сегодня команда играла качественно. Ситуация с Матвеем – это пройденный этап, мы разобрались с этим и движемся дальше.

– Чем были продиктованы тактические изменения в ходе матча, когда были заменены Герреро и Ярмоленко? После этого порой было непонятно, кто играл на острие атаки, поскольку игроки постоянно меняли позиции.

– Шола Огундана вышел на позицию центрального нападающего, потому что команда играла высоко. Но мы не использовали его скорость, мы делали передачи за спину, а они не доходили, потому что игроки «Металлиста 1925» перекрывали их. Повторюсь еще раз, что наша команда находится в фазе становления, мы привыкаем друг к другу, к требованиям, к новым связям. Мы провели качественный матч, но не реализовали свои моменты при ни одном созданном моменте у наших ворот.

По теме:
Хавбек Металлиста 1925: «Цель команды – Кубок Украины и топ-3 УПЛ»
Экс-арбитр ФИФА: «Балакин снова начудил»
МИХАВКО: «Стандарт какой-то, сумбур, отскок»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фран ФЕРНАНДЕС: «Александрия? Мы понимали, что надо первыми забить»
Футбол | 11 апреля 2026, 16:59 0
Фран ФЕРНАНДЕС: «Александрия? Мы понимали, что надо первыми забить»
Фран ФЕРНАНДЕС: «Александрия? Мы понимали, что надо первыми забить»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 11 апреля 2026, 04:35 10
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
Футбол | 11.04.2026, 07:57
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Футбол | 10.04.2026, 18:35
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.04.2026, 13:05
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
...мегаклуб... А залежить від наявності одного гравця... ДНО... можна жувати соплі про суддівство з Карпатами (при цьому засунути язик в дупу щодо матчу з Поліссям), але... Якщо Ви не можете переграти рядового середняка,- нах ви потрібні в Лізі Чемпіонів? ...знову розорити країну своїми поперечками о6ісранськими?
Ответить
+1
Команда в фазі становлення за декілька ігор до закінчення сезону?
Добре сказано.
Ответить
+1
Популярные новости
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем