Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».

– Насколько на результат сегодня повлияло отсутствие Матвея Пономаренко?

– Если мы не забили сегодня гол, то это потеря для нас, потому что Матвей является одним из ключевых игроков. Но я считаю, что мы провели качественный матч. Наша команда постепенно формируется, игроки привыкают к новым требованиям, и это не всегда получается. Мы перестраиваемся, набираем новые связки и смотрим, как эти связки работают. Поэтому тот факт, что футболисты играют в новых связках, влияет на качество, особенно в зоне завершения.

– Насколько, с вашей точки зрения, команде удалось выдержать удар после поражения от «Карпат» с учетом незасчитанного гола? Насколько Матвей Пономаренко выдержал этот удар?

– Сегодня команда играла качественно. Ситуация с Матвеем – это пройденный этап, мы разобрались с этим и движемся дальше.

– Чем были продиктованы тактические изменения в ходе матча, когда были заменены Герреро и Ярмоленко? После этого порой было непонятно, кто играл на острие атаки, поскольку игроки постоянно меняли позиции.

– Шола Огундана вышел на позицию центрального нападающего, потому что команда играла высоко. Но мы не использовали его скорость, мы делали передачи за спину, а они не доходили, потому что игроки «Металлиста 1925» перекрывали их. Повторюсь еще раз, что наша команда находится в фазе становления, мы привыкаем друг к другу, к требованиям, к новым связям. Мы провели качественный матч, но не реализовали свои моменты при ни одном созданном моменте у наших ворот.