Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Металлист 1925
11.04.2026 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 23:48
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане киевскую команду еще не обыгрывали

В субботу, 11 апреля, в Житомире состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Динамо». Команды находятся на соседних местах турнирной таблицы.

Харьковчане идут на пятой позиции, на шесть очков отставая от «Динамо». При этом «Металлист 1925» имеет в запасе игру против «Вереса», которая была прервана в прошлом году. Так же как и у киевлян, большие надежды «желто-синих» связаны с участием в Кубке Украины, где харьковчане продолжают бороться за трофей.

Харьковчане после зимнего перерыва демонстрируют довольно уверенную игру. Обращает на себя внимание надежные действия обороны команды: в этом году «сине-желтые» пропустили всего один гол, и произошло это в проигранном матче «Шахтеру», где «Металлист 1925» оказал достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. В лазарете харьковчан находятся Гаджиев и Чурко, но глубины состава тренерскому штабу Младена Бартуловича хватает для равноценной замены выбывших из строя футболистов.

Правда, потеря дисквалифицированного Калюжного может сказаться на боеспособности харьковчан в матче против «Динамо». Предстоящий поединок станет юбилейным, 100-м, для «Металлиста 1925» в УПЛ. В предыдущих трех домашних играх «сине-желтые» не проигрывали – 2 победы и ничья.

Киевская команда занимает четвертое место турнирной таблицы. В прошлом туре «бело-синие» неожиданно проиграли «Карпатам», прервав тем самым свою семиматчевую победную серию. В том поединке не обошлось без судейского скандала после отмененного гола Пономаренко. Более того, форвард киевлян в конце встречи получил красную карточку и не сможет помочь своим партнерам в дуэли с харьковчанами. Прервалась и семиматчевая голевая серия Пономаренко, благодаря которой он стал одним из лучших бомбардиров текущего чемпионата.

Для «Динамо» приоритетной задачей остается попадание в еврокубки на следующий сезон. И в этом контексте главным турниром для команды Игоря Костюка можно считать Кубок Украины, ведь выигрыш трофея гарантирует «бело-синим» выход в квалификацию Лиги Европы. Но это не значит, что киевляне станут безвольно доигрывать чемпионат: борьба за медали, несомненно, входит в планы «динамовского» коллектива.

Голевая гостевая серия «Динамо» в УПЛ длится 12 игр (28 мячей). В предыдущем матче вернулся на поле восстановившийся после повреждения Коробов. Также из лазарета команды «выписались» Дубинчак, Михавко и Кабаев, который недавно продлил контракт с «Динамо». Наибольшее количество игрового времени среди «динамовцев» в нынешнем чемпионате получил голкипер Нещерет, который суммарно провел на поле 1790 минут.

Команды ранее провели шесть очных дуэлей, и харьковчане еще не обыгрывали киевскую команду. 3 победы одержали «бело-синие», а еще 3 встречи завершились вничью. В первом круге «Динамо» и «Металлист 1925» завершили матч вничью со счетом 1:1. На гол Волошина харьковчане ответили результативным ударом Литвиненко.

Киевляне будут стараться реабилитироваться за неудачу в прошлом матче. Но «сине-желтые» надежно действуют в обороне и вряд ли предложат соперникам игру на встречных курсах. Считаем, что поединок не будет результативным и прогнозируем тотал голов меньше 2.5.

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Забергджа, Рашица, Литвиненко, Баптистелла, Антюх, Итодо.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Биловар, Коробов, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Редушко, Герреро, Волошин.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем