В 23-ем туре Украинской премьер-лиги «Металлист 1925» в Житомире будет принимать киевское «Динамо». Начало матча в субботу в 15:30.

Обе команды подходят к матчу после неудачных результатов. «Металлист 1925» в прошлом туре сыграл вничью с «Колосом» – 0:0, при этом вновь отметилась его оборона: весной команда пропустила всего один мяч в семи матчах, и то от «Шахтёра». «Динамо» прервало серию из восьми побед во всех турнирах, уступив дома «Карпатам». Киевляне потеряли Пономаренко – лучшего бомбардира команды, который получил красную карточку и не поможет в этом матче. У «Металлиста 1925» схожая потеря: Иван Калюжный также был удалён и пропустит игру, поэтому обе команды подойдут к встрече без ключевых игроков.

