  4. Ждали шесть туров. Верес уверенно переиграл Оболонь в Ровно
Премьер-лига
Верес
11.04.2026 18:00 – FT 2 : 0
Оболонь
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 20:03 | Обновлено 11 апреля 2026, 20:40
Ждали шесть туров. Верес уверенно переиграл Оболонь в Ровно

Команда Шандрука наконец-то закрыла неудачную серию и перегнала прямых конкурентов

11 апреля 2026, 20:03 | Обновлено 11 апреля 2026, 20:40
540
2 Comments
Ждали шесть туров. Верес уверенно переиграл Оболонь в Ровно
УПЛ

В завершение игрового дня субботы в рамках двадцать третьего тура украинской Премьер-лиги зрителям был представлен матч в Ровно, отличавшийся необычным уровнем интриги для этой пары команд. Местный «Верес» принимал киевскую «Оболонь» в ситуации, когда отставание команды Олега Шандрука в турнирной таблице от соперников составляло два очка. И поскольку все это происходило недалеко от зоны переходных матчей, то они сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть.

Хозяева «Авангарда», возможно, в этой борьбе в итоге оказались чуть более изобретательными, что стало заметно по ходу скучного первого тайма, и особенно бросилось в глаза после перерыва, когда команды решили ускорить темп. В первом тайме «пивовары» лишь осторожно приближались к воротам Гороха, и хотя в итоге нанесли в их сторону больше ударов, чем соперники, но, во-первых, в створ так ни разу и не попали, а, во-вторых, пара моментов Ндукве в конце тайма, когда сначала Денис пробил выше ворот, а затем впервые заставил Федоровского спасать свою команду в этой игре, были гораздо ближе к забитому мячу, чем все, что создала команда Александра Антоненко до перерыва в совокупности.

А уже во втором тайме «Верес», перестроившись на более атакующий вариант своей тактики, начал откровенно прижимать соперников к их штрафной. И хотя «Оболонь» хорошо известна своими навыками выдерживать натиск, но когда у соперников появляется нужная интенсивность, то выдержать это давление столичному коллективу очень часто просто не удается. Так случилось и на этот раз, и после пары моментов у Шарая и Гонсалвеша, когда ворота Федоровского приходилось спасать уже и левой штангой, хозяева поля все-таки добились желаемого.

На 73-й минуте удар головой от Ндукве в завершение навеса с глубины левого фланга от Бойко разве что ленивый не сравнил с тем самым мячом Робина ван Перси за национальную сборную Нидерландов. Разве что без прыжка вперед пробивал нападающий ровенского клуба, но мяч все равно оказался в сетке за спиной у голкипера «Оболони». И, как это порой бывает в подобных противостояниях, первый мяч решил судьбу всего поединка.

Потому что «пивовары» в ответ так ничего и не смогли придумать, тогда как во второй раз пропустили уже на 12-й минуте в результате пенальти, который заработал Федоровский на правом фланге собственной половины поля, прыгнув в ноги Шараю при попытке сыграть на отскоке. Харатин затем пробил с отметки под правую штангу, так что «красно-черные» на этот раз не просто выполнили задачу на игру, но и немного улучшили разницу голов. Кто знает, пригодится ли это в скором времени.

Следующим матчем для ровенского «Вереса» станет доигрывание встречи с харьковским «Металлистом 1925» в середине недели, тогда как в выходные команде предстоит выездная игра с «Александрией», а киевскую «Оболонь» ждет домашний матч против СК «Полтава».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Верес» – «Оболонь» - 2:0

Гол: Ндукве, 73, Харатин, 85 (пен.)

Предупреждение: Вовченко, 71

«Верес»: Горох – Смеян, Вовченко (Чечер, 90), Ципот, Стамулис – Клец (Фабрисио, 84), Харатин – Шарай, Бойко (Нийо, 90+3), Гонсалвеш (Баия, 84) – Ндукве (Стень, 84).

«Оболонь»: Федоровский – Прокопенко, Семенов, Приймак, Полегенько (Бычек, 86) – Третьяков (Нестеренко, 77), Мороз (Чех, 77), Волохатый, Мединский – Устименко (Слободян, 61), Теслюк (Т. Лях, 61).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ) – 12 (4) : 11 (1)
Угловые – 6:3
Оффсайды – 4:0

ВЕРЕС - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 2
Ну теперь быстренько доиграйте с М1925.
Хто краще грав,той й виграв!
