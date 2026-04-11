В субботу, 11 апреля, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Михаила Райды с Закарпатья прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Верес



Проблемы с достижением желаемых результатов во второй части сезона отнюдь не в новинку для ровенского «Вереса». Разница состоит ли в том, успевает ли команда Олега Шандрука к этому моменту решить турнирные задачи и избегает ли при этом борьбы за выживание в последних турах. Годом ранее была схожая история с неудачной серией, но тогда и намека на то, что «красно-черные» могут провалиться в зону переходных матчей, не было. Сейчас же все иначе.

От 13 места в турнирной таблице «Верес» отделяет всего два очка, что в наших реалиях является фактически ничем. Да, справедливости ради, будет правильным отметить, что у ровенчан впереди еще будет перенесенный матч против харьковского «Металлиста 1925», место проведения которого к тому же еще и удалось выбить на родном «Авангарде», но поди еще выиграй у коллектива Младена Бартуловича, который в этом туре и вовсе может получить хороший стимул для борьбы за еврокубки через чемпионат, если обыграет киевское «Динамо». Поэтому ситуация для команды Шандрука далеко не очевидная.

Повезло «Вересу» разве в том плане, что впереди будет достаточно матчей против соперников также из нижней части турнирной таблицы, так что еще до начала мая можно решить все свои насущные проблемы, и потом последние недели сезона проводить без лишней психологической нагрузки. Предстоящая встреча – пример одной из подобных встреч. Стоит ровенчанам выиграть, как ситуация сразу станет куда более приемлемой. Но с победами у «красно-черных» в 2026 году откровенно туговато – обыграть СК «Полтава» (3:2) нынче может практический каждый, а вот в других матчах команда Шандрука разве что за ничьи против «Кудровки» (0:0) и «Полесья» (1:1) цеплялась. В последнем случае – и вовсе выгрызала на зубах, дерби-то «волчье».

Оболонь



Киевская «Оболонь» в плане результатов своих выступлений в 2026 году далеко от «Вереса» не ушла. Разница лишь в том, что ровенчанам не дарили техническую победу на неготовность стадиона к проведению матчей после зимнего перерыва, как это случилось в истории с игрой «пивоваров» на поле «Александрии». А вот львовский «Рух» команда Александра Антоненко обыграла уже своими силами (1:0), чему была несказанно рада, ведь этот результат позволил ей отдалиться от той же зоны переходных матчей, куда стремится не попасть не только «Верес».

Однако в этом сезоне «Оболони» не удается реализовать даже свою фирменную фишку с надежной игрой в обороне, и пропускает команда Антоненко в итоге уже на уровне команд из зоны вылета. СК «Полтава» выносим при этом за скобки – там отдельный случай. При этом решить проблему с атакующим футболом также не сильно удается из имеющихся кадров поэтому киевляне в итоге зависли в промежуточной позиции с двумя очками отрыва от того же «Вереса», но и с отставанием в четыре балла от «Карпат», которым не так давно с разгромом проиграли очную встречу (0:4).

Тем не менее, все указывает на то, что «пивовары» будут бороться до последнего, и по игре прошлого тура против «Зари» (3:3), когда «Оболонь» трижды по ходу матча умудрялась отыгрываться, это было очень даже заметно. Календарь у команды Антоненко до конца сезона при этом намного более тяжелый, чем у того же «Вереса», поэтому предстоящую очную встречу проигрывать уж точно нельзя. Ибо против СК «Полтава» в следующем туре можно рассчитывать на очки, а вот «Кудровка» и «Эпицентр» в начале мая точно спокойной жизни не гарантируют.

История встреч



Футбольные пути «Вереса» и «Оболонь» ранее пересекались 11 раз: 5 побед ровенчан, 5 ничьих, 1 киевлян. Разница голов – 11:5. Наибольшая победа «красно-черных»: 3:0 (2024), «пивоваров» – 2:0 (2025). В прошлый раз команды встречались в начале октября прошлого года, когда гол Василия Курко и автогол Валерия Дубко обусловили ничью на «Оболонь-Арене» (1:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 31-летний Михаил Райда с Закарпатья, который на своем счету имеет 16 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Гашков и Михаил Юхименко, а резервным арбитром отработает Сергей Задиран. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Зайцевым и Андреем Шандором. У Райды есть опыт проведения матчей с участием «Вереса» – 2 побед, 1 ничья и 4 поражения, тогда как с «Оболонью» он пересекался 9 раз – 3 победы, 2 ничьих, 4 поражения.

Ориентировочные составы



«Верес»: Горох – Смеян, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Клец, Харатин – Уэсли, Бойко, Шарай – Ндукве.

«Оболонь»: Федоривский – Е. Шевченко, Семенов, Приймак, Полегенько – Мороз, Волохатый – Третьяков, Суханов – Устименко, Нестеренко.