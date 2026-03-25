Реформа судейства, Реалу нужен украинец, теннисист сменил гражданство

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 марта.

1. Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика

Цель чрезвычайно благородная – сделать судейство максимально объективным

2. Уже 5 клубов УПЛ поддержали Полесье в обращении к УАФ по вопросам судейства

Свою позицию высказали Верес, Металлист 1925, Кривбасс, Оболонь, Колос

3. Результативный матч. Кудровка в спарринге обыграла Зарю

Товарищеский поединок завершился со счетом 4:2

4. Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока

Артем Степанов летом может переехать из Утрехта в Мадрид

5. Лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену

На украинского форварда Динамо претендуют Брентфорд и Брайтон

6. Калинина получила баранку, но выиграла стартовый матч на турнире в Хорватии

Ангелина в трех сетах одолела Бронцетти в 1/16 финала WTA 125 в Дубровнике

7. Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами

Мбоко после поражения Муховой не сможет помешать Элине улучшить позиции

8. Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство

17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан

9. Почему чемпион Ф-1 начал сезон в аутсайдерах и когда вернется в лидеры?

Проблемы Макларена в начале сезона отчасти связаны с выбором самой команды

10. Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава

Накануне матча анализируем список наставника Грэма Поттера