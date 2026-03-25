  Реформа судейства, Реалу нужен украинец, теннисист сменил гражданство
25 марта 2026, 10:23 |
Реформа судейства, Реалу нужен украинец, теннисист сменил гражданство

Главные новости за 24 марта на Sport.ua

ФК Полесье. Александр Усик и Геннадий Буткевич

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 марта.

1. Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика
Цель чрезвычайно благородная – сделать судейство максимально объективным

2. Уже 5 клубов УПЛ поддержали Полесье в обращении к УАФ по вопросам судейства
Свою позицию высказали Верес, Металлист 1925, Кривбасс, Оболонь, Колос

3. Результативный матч. Кудровка в спарринге обыграла Зарю
Товарищеский поединок завершился со счетом 4:2

4. Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Артем Степанов летом может переехать из Утрехта в Мадрид

5. Лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
На украинского форварда Динамо претендуют Брентфорд и Брайтон

6. Калинина получила баранку, но выиграла стартовый матч на турнире в Хорватии
Ангелина в трех сетах одолела Бронцетти в 1/16 финала WTA 125 в Дубровнике

7. Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Мбоко после поражения Муховой не сможет помешать Элине улучшить позиции

8. Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан

9. Почему чемпион Ф-1 начал сезон в аутсайдерах и когда вернется в лидеры?
Проблемы Макларена в начале сезона отчасти связаны с выбором самой команды

10. Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Накануне матча анализируем список наставника Грэма Поттера

По теме:
Подготовка сборной Украины, Шаран возглавил Александрию, требования Полесья
Ман Сити взял трофей, капитан Лунин, гол Степанова, Усик – вице-президент
ЛНЗ вернул себе лидерство, золото Дорощука на ЧМ, профи-дебют Хижняка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой со Швецией
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В США выразили разочарование поступком Усика
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
