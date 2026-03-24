  4. Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
24 марта 2026, 16:54 | Обновлено 24 марта 2026, 16:59
380
1

Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство

17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан

24 марта 2026, 16:54 | Обновлено 24 марта 2026, 16:59
ФТУ. Никита Белозерцев

17-летний украинский теннисист Никита Белозерцев больше не будет выступать под флагом Украины.

Юниор, которого считали одним из самых перспективных, официально сменил спортивное гражданство и отныне будет представлять Узбекистан.

Соответствующие изменения уже официально отображены в профиле игрока на сайте Международной теннисной федерации (ITF).

В настоящее время Белозерцев входит в число сильнейших юниоров мира, он занимает 13-е место в мировом юниорском рейтинге.

В прошлом году, в 16-летнем возрасте, он завоевал свой первый титул на профессиональном уровне, победив на турнире серии ITF M15 в Куршумлийска Баня (Сербия).

Ранее появлялась информация, что Белозерцев может сменить гражданство, однако рассматривался вариант с Болгарией. Во время юниорского Уимблдона-2025 Белозерцев оказался в центре внимания из-за отказа отвечать на вопросы на украинском языке.

Николай Степанов Источник: ITF
andr62
Мабуть більше відчував себе узбеком
