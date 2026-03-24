Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан
17-летний украинский теннисист Никита Белозерцев больше не будет выступать под флагом Украины.
Юниор, которого считали одним из самых перспективных, официально сменил спортивное гражданство и отныне будет представлять Узбекистан.
Соответствующие изменения уже официально отображены в профиле игрока на сайте Международной теннисной федерации (ITF).
В настоящее время Белозерцев входит в число сильнейших юниоров мира, он занимает 13-е место в мировом юниорском рейтинге.
В прошлом году, в 16-летнем возрасте, он завоевал свой первый титул на профессиональном уровне, победив на турнире серии ITF M15 в Куршумлийска Баня (Сербия).
Ранее появлялась информация, что Белозерцев может сменить гражданство, однако рассматривался вариант с Болгарией. Во время юниорского Уимблдона-2025 Белозерцев оказался в центре внимания из-за отказа отвечать на вопросы на украинском языке.
Цель чрезвычайно благородная – сделать наконец-то отечественное судейство максимально объективным
У команды из Нидерландов непростой график