Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика

39-летний Александр Усик, достигший абсолютного максимума в профессиональном боксе, кажется, окончательно попрощался с идеей однажды выйти на футбольное поле в официальном поединке. Усик на протяжении нескольких лет двигался к реализации этой цели, тренируясь в составе «Полесья», но… В целом ситуация не выглядела так, что это все является чем-то больше, чем пиар, полезный как самому клубу, так и Александру. В конце концов, Усик не был заявлен за «Полесье» на сезон в УПЛ, а потому говорить о нем еще и как о профессиональном футболисте вряд ли когда-либо приходилось. По крайней мере, всерьез.

22 марта Усик подписал контракт с «Полесьем», который кардинально изменил его статус в житомирском клубе. Отныне Александр является первым вице-президентом «волков» и будет отвечать за стратегическое развитие и популяризацию «Полесья». Впрочем, что куда более любопытно, в официальном коммюнике по случаю назначения Усика было отмечено и другое – главным направлением Александра на новой должности будет вопрос, связанный с реформированием украинского судейства.

Согласитесь, звучит максимально странно. Если бы Усик получил должность вице-президента в Украинской ассоциации футбола и перед ним было поставлено аналогичное задание, то никаких вопросов не возникло, а тут… Как должностное лицо одного из шестнадцати клубов УПЛ едва ли не ключевой своей задачей может ставить реформу судейства? Где «Полесье», а где комитет арбитров и прочие эти чиновничьи органы, формально отвечающие за судейский корпус?

Но Усик взялся за дело, и очень скоро Украина поняла, что имелось в виду во фразах, сопровождавших его назначение вице-президентом «Полесья». Буквально накануне на сайте житомирского клуба появилось официальное заявление от имени президента «волков» Геннадия Буткевича, подпись под которым поставил и Александр Усик. Два высших должностных лица «Полесья» попросили УАФ применить максимально жесткую индивидуальную санкцию к 39-летнему рефери Денису Шурману, который являлся помощником главного арбитра на VAR в матче 19-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Динамо», который завершился не только победой киевлян (2:1), но и грандиозным скандалом, напрямую связанным с рядом откровенно странных решений рефери. Буткевич и Усик не стали церемониться и запросили, ни много ни мало, а пожизненную дисквалификацию Шурмана.

Более того, в кулуарах уже появилась информация о том, что «Полесье» активно собирает вокруг себя круг единомышленников, желая кардинальным образом решить «судейский вопрос». Ключевая задача «волков» и тех, кто разделяет их взгляды, на текущий момент заключается в полном выведении арбитража из-под непосредственного влияния УАФ. Причем поклонников этой идеи в УПЛ уже немало, и это вполне объяснимо, так как именно клубы платят взносы на оплату премий и содержания арбитров (в том числе ранее помогали в приобретении фургонов и всей аппаратуры VAR), а реальных дисциплинарных рычагов влияния на них не имеют абсолютно.

Фактически сейчас речь идет о том, что руководство многих клубов УПЛ хочет в ближайшее время организовать встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко, основным вопросом которой и станет реформа судейства. По сути, Геннадий Буткевич и Александр Усик своим заявлением начали своего рода крестовой поход, целью которого является кардинальная смена текущей системы арбитража в украинском футболе, который много кто характеризует не иначе как «ручным».

Официально к обращению Буткевича и Усика к УАФ уже присоединился «Металлист 1925» и, как ожидается, это только начало. На самом деле, слишком многие клубы не устраивает сформированная в последние годы система управления судейством в УАФ. Непрозрачные назначения арбитров на матчи (хотя ранее всем нам обещали едва ли не случайные фиксации при помощи компьютера), отсутствие возможности напрямую влиять на оценку работы рефери и их наказания, в случае если таковая окажется низкой и т.п. Максимально независимый от УАФ судейский орган, скорее всего, будет куда полезнее отечественному футболу, нежели то образование, которое существует в настоящий момент и фактически полностью подчинено главной футбольной институции Украины.

Любопытно и другое. По данным ряда инсайдеров, реформы могут затронуть не только судейство. Поговаривают, что большинство клубов настаивают на том, чтобы главный офис УАФ съехал из Дома футбола – помещения, которое принадлежит УАФ, а также чтобы вся группа УПЛ-TV покинула Винники, где сейчас, как утверждают данные из открытых источников, арендует у основателя «Руха» Григория Козловского инфраструктуру, необходимую для работы канала.

Очевидный конфликт интересов, заключающийся в том, что УПЛ «гостит» у УАФ, а ее официальный телеканал фактически расквартирован на частной территории одного из владельцев клуба этой же лиги, явно просматривался и ранее, однако в течение какого-то времени никто из официальных лиц других клубов не осмеливался его поднимать публично. Прямо сейчас об этом также не говорят в открытую, но письмо Буткевича-Усика в УАФ повлияло на многие процессы и, кажется, они начали дрейфовать в правильном направлении.

Сам по себе факт назначения Усика на административную должность в «Полесье», да еще и под задачи реформирования судейства, нынче выглядит своего рода хитрым тактическим ходом со стороны Геннадия Буткевича. Владелец и президент житомирского клуба выбрал максимально известную и авторитетную личность, пускай даже до этого весьма опосредованно связанную с профессиональным футболом, противостоять которой чиновникам из УАФ окажется максимально непросто, хотя бы даже с имиджевой стороны. А тот факт, что в УАФ вряд ли будут рады требованиям и пожеланиям «Полесья» и примкнувшей к нему группе клубов является очевидным, иначе все аналогичного рода реформы были бы уже проведены главной футбольной институцией страны ранее и абсолютно самостоятельно.

Интересно, что не все в отечественном футболе разделяют жесткость, с которой нынче выступили Буткевич и Усик. Например, экс-голкипер сборной Украины Юрий Вирт считает, что пожизненно отстранять Шурмана является нецелесообразным, а куда лучше просто дисквалифицировать его на несколько месяцев. Специалист полагает, что в матче «Полесье» – «Динамо» произошел ряд ошибок, которых «действительно хватало», но убирать после этого человека из профессии окончательно не стоит.

Но Вирт, в отличие от Буткевича, не тратит собственные деньги на украинский футбол. Поэтому вряд ли Юрий может в полной степени ощутить весь спектр эмоций владельца «Полесья», когда у того на глазах рефери устроили VAR-спектакль, завершившийся сперва отменой чистого забитого мяча, а затем и отсутствием заслуженной красной карточки одному из футболистов «Динамо» в эпизоде, где даже президент киевлян, по слухам, не имел ни малейших сомнений в необходимости применения санкции с удалением игрока с поля.

ФК Динамо. Николай Балакин

И кейс с пожизненной дисквалификацией Шурмана нужен Буткевичу сейчас как своего рода показательный момент. Чтобы в дальнейшем другие рефери понимали, что дело не ограничится отстранением на один-два матча и потерей пары тысяч долларов премиальных. На кону – не только репутация, которой, есть ощущение, отечественные арбитры в большинстве своем не слишком-то и дорожат, но и возможность дальше оставаться в профессии!

Кто-то, возможно, назовет подобное запугиванием, но… С другой стороны, футбол не должен создавать особых условий работы ни для кого. И если кто-либо допускает ряд серьезных и резонансных ошибок, и, неважно, были ли они случайными, или оказались следствием так называемой «заряженности», то далее такой фигуре просто не стоит заниматься своей работой, а нужно попробовать что-то другое. В конце концов, не зря в большинстве других сфер существует такое понятие как «волчий билет», когда человека убирают с должности с таким резюме, с которым его больше в этой сфере деятельности точно уже нигде и никогда работать не возьмут. Так чем же футбол лучше, что здесь подобного быть не должно? И почему рефери могут чувствовать себя максимально вольготно, понимая, что даже за грубейшие ошибки им грозит максимум отстранение на один-два следующих матча?

Видимо, все это в конечном итоге и надоело владельцу «Полесья», который сейчас начинает действовать. Другой вопрос, что Геннадий Буткевич в украинском профессиональном футболе фигура все еще относительно новая, пускай и чрезвычайно влиятельная и амбициозная. Ранее подобного рода вопросы уже неоднократно поднимались в нашем футболе. Начиналось, пожалуй, с пресловутого «конфликта интересов», о котором заявлял президент «Шахтера» Ринат Ахметов в отношении братьев Суркисов. Также сразу же вспоминаются попытки что-либо изменить в положительную сторону в аспекте судейства со стороны владельца «Днепра» Игоря Коломойского, но… Глобально ни к чему позитивному все это так и не приводило. Поднявшийся ил со временем благополучно опускался обратно на дно, а те, кто хотел и имел такую возможность, продолжали заниматься своими «делишками».

Что ж, остается только запастись терпением и надеждой, что нынешние (причем, похоже, что абсолютно искренние) попытки Геннадия Буткевича изменить украинский клубный футбол к лучшему закончатся более успешно, чем все остальные, которые предпринимались его предшественниками в прошлом. Иначе… Иначе мы просто обречены на то, чтобы говорить о судейских ошибках и других потенциальных явлениях неспортивного характера значительно больше, чем о самом главном, что есть в футболе – качестве игры и процессах, происходящих непосредственно на зеленых газонах…