  Источник: клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко
21 марта 2026, 15:19 | Обновлено 21 марта 2026, 15:41
Источник: клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко

Представители элитного дивизиона все чаще оказываются недовольны работой арбитров

УАФ. Андрей Шевченко

Президенты клубов элитного дивизиона чемпионата Украины планируют встретиться с главой Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко, чтобы обсудить проблемы судейства и разработать возможные рычаги влияния на работу арбитров:

«В Киеве состоялась очередная встреча президентов клубов Украинской Премьер-лиги, в которой приняли участие наставники восьми команд. Тема такого совета – судейство.

В последнее время возникает все больше вопросов к работе арбитров. Главная претензия даже не к ошибкам, а к отсутствию механизмов рычагов или контроля клубов, финансирующих работу арбитров в Украине.

Есть определенное движение по глобальной идее – передать арбитраж полностью независимой структуре, в которую будут входить представители клубов, УПЛ, ПФЛ и УАФ. Такой новый судейский комитет, только отделенный от ассоциации.

Уже в рамках этого могут делать систему бонусов, наказаний, рейтингов, апгрейда и даунгрейда. Сейчас главная задача – получить благословение руководства УАФ, для этого президенты клубов хотят организовать встречу с главой УАФ Андреем Шевченко», – сообщил источник.

После возобновления чемпионата Украины клубы Премьер-лиги неоднократно оставались недовольны отдельными судейскими решениями – например, Руслан Ротань после матча «Полесье» с «Динамо», или Дарио Срна после последних игр донецкого «Шахтера».

