ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко

Президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич и первый вице-президент Александр Усик обратились к председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров Екатерине Монзуль в связи с грубыми и результативными ошибками арбитра матча «Полесье» – «Динамо».

В связи с допущением грубых и результативных ошибок арбитром ВАР Денисом Шурманом в матче 19-го тура чемпионата Украины между ФК «Полесье» (Житомир) и ФК «Динамо» (Киев), а именно:

на 21-й минуте — необоснованно не засчитанный гол ФК «Полесье»;



на 45+3-й минуте — отсутствие очевидного дисциплинарного наказания игрока ФК «Динамо» (Киев) Кристиана Биловара за грубый фол с риском нанесения серьезной травмы игроку команды-соперника.

Согласно официальным разъяснениям УАФ, вышеуказанные решения были признаны ошибочными главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли.

Указанные решения являются грубыми ошибками, которые оказали прямое и определяющее влияние на результат матча, лишив ФК «Полесье» игрового и численного преимущества в матче с прямым конкурентом.

В связи с изложенным выше, а также принимая во внимание профессиональную оценку, данную Главным экспертом по арбитражу, просим отстранить от судейской деятельности Дениса Шурмана – пожизненно.