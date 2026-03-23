ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра

Клуб УПЛ Металлист 1925 поддержал обращение Полесья к УАФ с требованием о «системных решениях в украинском судейском корпусе» и пожизненном отстранении от футбола арбитра Дениса Шурмана.

Житомирский клуб считает Шурмана виновным в результативных ошибках в матче против Динамо (1:2).

Заявление Металлиста 1925

ФК Металлист 1925 ознакомился с заявлением ФК Полесье и поддерживает инициативу относительно необходимости стратегических изменений в развитии судейского корпуса украинского футбола.

Наш клуб внимательно следит за событиями, связанными с судейством в матчах Украинской Премьер-лиги и присоединяется к обращению житомирского клуба к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль в связи с грубыми и результативными ошибками, которые имели место в матче 19-го тура УПЛ Полесье – Динамо и других поединках Украинской Премьер-лиги.

Систематические ошибки арбитров, влияющие на результат матчей, приводят к снижению доверия к институту судейства со стороны клубов, футболистов и болельщиков.

Мы убеждены, что украинский футбол нуждается в прозрачных и последовательных решениях, которые обеспечат объективность и справедливость на поле.

ФК Металлист 1925 выступает за открытый диалог и поддерживает шаги, направленные на повышение качества арбитража, прозрачность процессов и восстановление доверия к судейскому корпусу.