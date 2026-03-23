Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 21:23 | Обновлено 23 марта 2026, 21:24
1363
14

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра

Металлист 1925 присоединился к Полесью

23 марта 2026, 21:23 | Обновлено 23 марта 2026, 21:24
1363
14 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
ФК Полесье

Клуб УПЛ Металлист 1925 поддержал обращение Полесья к УАФ с требованием о «системных решениях в украинском судейском корпусе» и пожизненном отстранении от футбола арбитра Дениса Шурмана.

Житомирский клуб считает Шурмана виновным в результативных ошибках в матче против Динамо (1:2).

Заявление Металлиста 1925

ФК Металлист 1925 ознакомился с заявлением ФК Полесье и поддерживает инициативу относительно необходимости стратегических изменений в развитии судейского корпуса украинского футбола.

Наш клуб внимательно следит за событиями, связанными с судейством в матчах Украинской Премьер-лиги и присоединяется к обращению житомирского клуба к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль в связи с грубыми и результативными ошибками, которые имели место в матче 19-го тура УПЛ Полесье – Динамо и других поединках Украинской Премьер-лиги.

Систематические ошибки арбитров, влияющие на результат матчей, приводят к снижению доверия к институту судейства со стороны клубов, футболистов и болельщиков.

Мы убеждены, что украинский футбол нуждается в прозрачных и последовательных решениях, которые обеспечат объективность и справедливость на поле.

ФК Металлист 1925 выступает за открытый диалог и поддерживает шаги, направленные на повышение качества арбитража, прозрачность процессов и восстановление доверия к судейскому корпусу.

Металлист 1925 Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Денис Шурман
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
protasov_lyopu_davai
андрюше пофик. главное лавэ капает с бюджета
Ответить
+1
Євгеній Січкаренко
Треба карати. Карати безжально!
Ответить
0
sania
І диво дивне. Металіст чомусь не вимагає усунення Романова, що в двох матчах з Шахтарем цього сезону відібрав у них залікові бали..
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Євгеній Січкаренко
Дуже дуже добре. Буткевич збирає потужну ватагу проти динамських карманних суддішок
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Системное мочилово Шурмана …. Бей его 
Ответить
-2
Olexiy_Kharkiv
Харків підтримує Житомир. Металіст 1925 теж неодноразово страждав від сумнівних  суддівських рішень. Зокрема, у двох матчах з ШД. Таке враження, що судді тягнуть двох колишніх грандів.
Але ми попри все покладемо край їхньому пануванню.
В цьому році буде ЛНЗ чемпіон.
Наступного року Металіст 1925 чемпіон.
Потім Полісся чемпіон.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
