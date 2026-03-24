Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 07:59 | Обновлено 24 марта 2026, 08:23
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману

Юрий Вирт высказался о скандальной ситуации

ФК Нива. Юрий Вирт

Житомирское Полесье в лице Александра Усика и Геннадия Буткевича обратилось к президенту УАФ Андрею Шевченко с просьбой пожизненно дисквалифицировать украинского арбитра Дениса Шурмана.

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему нельзя давать Денису Шурману пожизненную дисквалификацию, озвучив свое видение скандальной ситуации.

– Горячая ситуация. Полесье требует пожизненно дисвалифицировать Дениса Шурмана после ошибок в матче «волков» против Динамо. Каково ваше мнение относительно этой ситуации?

– Все очень просто. Шурман должен быть наказан – это 100 процентов.

– Пожизненная дисквалификация?

– Нет. Конечно, нет! Два-три месяца – это факт. Человек ошибся. Денис Шурман допускал ошибки в обе стороны, ошибок действительно хватало. Я считаю, что он должен нести наказание.

Какой срок? Так пусть решает УАФ. Два, три, четыре месяца – пусть решают. Но пожизненная дисквалификация – чрезвычайно суровое наказание. Если за такие ошибки будут наказывать пожизненными дисквалификациями, у нас некому будет судить, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.

По теме:
Испанский тренер отправил защитника сборной Украины на скамейку запасных
Иностранный клуб с украинцами в составе нацелился на Матвея Пономаренко
ФОТО. Жена футболиста УПЛ покорила сеть сексуальной фигурой
Полесье Житомир скандал Украинская ассоциация футбола КДК УАФ Александр Усик Геннадий Буткевич Юрий Вирт Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Шурман Динамо Киев Полесье - Динамо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Футбол | 23 марта 2026, 08:11 7
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе

Андрей надел капитанскую повязку «Реала»

Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
Футбол | 24 марта 2026, 07:44 0
Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины

Каталонскую команду временно покинули Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23.03.2026, 08:51
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 23.03.2026, 20:22
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Футбол | 24.03.2026, 07:27
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХX
На років 25-ть, з конфіскацією всього майна🤣
Ответить
+1
Rrrrrrrr
днонамівське лайно цей шурман...
Ответить
0
Igor Rubel
Ну,якщо усика слухати,то треба футбол закривати...арбітр помилився у дві сторони,у ворота полісся не дав пенальті а динамо червону,то може одразу розстріляли? 
Ответить
0
Burevestnik
на дві неділі без права переписки...
Ответить
-3
Популярные новости
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 16
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 14
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
23.03.2026, 08:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем