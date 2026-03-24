Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману

Житомирское Полесье в лице Александра Усика и Геннадия Буткевича обратилось к президенту УАФ Андрею Шевченко с просьбой пожизненно дисквалифицировать украинского арбитра Дениса Шурмана.

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему нельзя давать Денису Шурману пожизненную дисквалификацию, озвучив свое видение скандальной ситуации.

– Горячая ситуация. Полесье требует пожизненно дисвалифицировать Дениса Шурмана после ошибок в матче «волков» против Динамо. Каково ваше мнение относительно этой ситуации?

– Все очень просто. Шурман должен быть наказан – это 100 процентов.

– Пожизненная дисквалификация?

– Нет. Конечно, нет! Два-три месяца – это факт. Человек ошибся. Денис Шурман допускал ошибки в обе стороны, ошибок действительно хватало. Я считаю, что он должен нести наказание.

Какой срок? Так пусть решает УАФ. Два, три, четыре месяца – пусть решают. Но пожизненная дисквалификация – чрезвычайно суровое наказание. Если за такие ошибки будут наказывать пожизненными дисквалификациями, у нас некому будет судить, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.