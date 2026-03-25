Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина со следующего понедельника в рейтинге WTA поднимется с восьмого на седьмое место.

Единственной, кто могла помешать Элине улучшить позиции, была Виктория Мбоко. Представительнице Канады нужно было добраться до финала турнира WTA 1000 в Майами, но 24 марта она проиграла Каролине Муховой в четвертьфинале тысячника.

Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам соревнований в Майами даже несмотря на ранний вылет из турнира – в 1/16 финала украинка сенсационно проиграла Хейли Баптист.

Лучшей позицией Свитолиной в мировом рейтинге является третья строчка, которой она достигла в сентябре 2017 года.

Мбоко из-за поражения Муховой также упустила шанс подняться на восьмое место – Виктория пока что остается девятой в LIVE-рейтинге WTA, восьмая – Жасмин Паолини.

