  4. Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25 марта 2026, 00:26 | Обновлено 25 марта 2026, 00:38
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами

Мбоко после поражения Муховой не сможет помешать Элине улучшить позиции

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина со следующего понедельника в рейтинге WTA поднимется с восьмого на седьмое место.

Единственной, кто могла помешать Элине улучшить позиции, была Виктория Мбоко. Представительнице Канады нужно было добраться до финала турнира WTA 1000 в Майами, но 24 марта она проиграла Каролине Муховой в четвертьфинале тысячника.

Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам соревнований в Майами даже несмотря на ранний вылет из турнира – в 1/16 финала украинка сенсационно проиграла Хейли Баптист.

Лучшей позицией Свитолиной в мировом рейтинге является третья строчка, которой она достигла в сентябре 2017 года.

Мбоко из-за поражения Муховой также упустила шанс подняться на восьмое место – Виктория пока что остается девятой в LIVE-рейтинге WTA, восьмая – Жасмин Паолини.

LIVE-рейтинг WTA

По теме:
Белинда Бенчич – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Виктория Мбоко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Теннис | 24 марта 2026, 04:56 0
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?

Элина и Марта добрались до 1/16 финала, где уступили Баптист и Рыбакиной соответственно

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23–29.03
Теннис | 24 марта 2026, 23:14 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23–29.03
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23–29.03

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Футбол | 24.03.2026, 07:02
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24.03.2026, 11:48
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 21:02
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Популярные новости
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
Теннис
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 15
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
23.03.2026, 08:12 1
Другие виды
