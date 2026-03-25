Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 14) стала первой полуфиналисткой хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Викторию Мбоко (Канада, WTA 9) за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/4 финала

Виктория Мбоко (Канада) [10] – Каролина Мухова (Чехия) [13] – 5:7, 6:7 (5:7)

Во второй партии Мухова отыграла один сетбол на подаче в десятом гейме, после чего завершила поединок на тай-брейке.

Мухова провела второе очное противостояние против Мбоко. 14 февраля Каролина одолела Викторию в финале тысячника в Дохе, Катар.

Мухова вышла в пятый полуфинал соревнований WTA 1000 в Карьере. Ее следующей соперницей будет либо Белинда Бенчич, либо Коко Гауфф.

Помимо Мбоко, Мухова в Майами также прошла Камилу Осорио, Кэти Бултер и Александру Эалу. В 2026 году Каролина выиграла все матчи против теннисисток вне топ-3 рейтинга WTA – 18:0.

