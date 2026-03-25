  4. Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25 марта 2026, 00:16
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами

Каролина Мухова в двух сетах переиграла Викторию Мбоко в четвертьфинале тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 14) стала первой полуфиналисткой хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Викторию Мбоко (Канада, WTA 9) за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/4 финала

Виктория Мбоко (Канада) [10] – Каролина Мухова (Чехия) [13] – 5:7, 6:7 (5:7)

Во второй партии Мухова отыграла один сетбол на подаче в десятом гейме, после чего завершила поединок на тай-брейке.

Мухова провела второе очное противостояние против Мбоко. 14 февраля Каролина одолела Викторию в финале тысячника в Дохе, Катар.

Мухова вышла в пятый полуфинал соревнований WTA 1000 в Карьере. Ее следующей соперницей будет либо Белинда Бенчич, либо Коко Гауфф.

Помимо Мбоко, Мухова в Майами также прошла Камилу Осорио, Кэти Бултер и Александру Эалу. В 2026 году Каролина выиграла все матчи против теннисисток вне топ-3 рейтинга WTA – 18:0.

По теме:
Белинда Бенчич – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Виктория Мбоко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24 марта 2026, 09:45 15
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Трансляцию проведет сервис MEGOGO

УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Футбол | 24 марта 2026, 07:02 10
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине

Украинский вратарь вышел на поле в капитанской повязке «бланкос»

Стартовый матч Снигур на турнире в Словении завершился после четырех геймов
Теннис | 24.03.2026, 18:17
Стартовый матч Снигур на турнире в Словении завершился после четырех геймов
Стартовый матч Снигур на турнире в Словении завершился после четырех геймов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Футбол | 24.03.2026, 19:21
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24.03.2026, 15:38
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Популярные новости
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 14
Футбол
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 2
Футбол
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
23.03.2026, 08:12 1
Другие виды
