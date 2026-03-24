Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава

26 марта состоится полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции. Главный тренер нашей национальной команды Сергей Ребров огласил список вызванных на игру футболистов, и мы по горячим следам разобрали нюансы этого списка, его сильные и слабые стороны.

Определился и визави Реброва – наставник шведов Грэм Поттер. Вашему вниманию – разбор списка Поттера.

Однако сначала – небольшой экскурс в совсем недалекое прошлое. А именно – в непростой путь «тре крунур» в плей-офф Мундиаля-2026.

Это какой-то позор. Но помог запасной аэродром

В отборе на ЧМ-2026 сборная Швеции оказалась в группе В. Вместе со сборными Швейцарии, Словении и Косово. Группа ровная, без явного аутсайдера, хотя амбиции швейцарцев и шведов изначально рассматривались как более перспективные.

В итоге сборная Швейцарии подтвердила свои претензии успешными результатами. Эта команда без видимых усилий выиграла группу, не потерпев ни одного поражения.

А вот Швеция выступила из рук вон плохо. В шести матчах «желто-синие» ни разу не победили, добыв лишь два очка. На протяжении всей отборочной кампании шведы были аутсайдерами квартета. На последнем месте они и финишировали.

После бесспорного домашнего поражения от Швейцарии наставник шведов Йон-Даль Томассон, некогда знаменитый форвард сборной Дании и «Милана», заявил, что, дескать, мы все равно найдем возможность пробиться на чемпионат мира, прозрачно намекая, что у его команды есть запасной аэродром в виде успешного выступления в турнире под названием Лига наций. Шведы в том турнире выиграли свою группу, получив, на всякий случай, путевку в плей-офф ЧМ-2026.

«Всякий случай» пригодился, ибо зайти с «парадного входа» на Мундиаль шведам не удалось. Выступление команды Томассона было признано провальным еще до финиша отбора. И за два тура до конца провального отбора Томассона отправили в заслуженную отставку.

Вместо датчанина тренерский мостик сборной Швеции занял англичанин Грэм Поттер, ранее засветившийся на посту главного тренера «Челси».

«Аристократы» ангажировали Поттера на целых пять лет, но он продержался на своем ответственном посту лишь полгода.

Два года Поттер находился в творческом отпуске, после чего возглавил кризисный «Вест Хэм». И снова провалился. Под его руководством «молотобойцы» провели лишь пять матчей. Снова творческий отпуск, хотя в этот раз краткосрочный: британца «подобрала» сборная Швеции.

Выбор «тре крунур» в пользу этого тренера вряд ли можно назвать «методом втыка». В свое время Грэм Поттер возглавлял «Эстерсунд», с которым бороздил низшие шведские лиги. С этим скромным коллективом Поттер в 2017 году выиграл Кубок Швеции. В том же году Поттера провозгласили в Швеции лучшим футбольным тренером года. Вот его и призвали спасать авторитет шведской национальной сборной.

Под его руководством «тре крунур» сыграли два финишные поединки отбора – против Швейцарии и Словении. Первый блин для Поттера оказался комом: его команда разгромно уступила лидеру квартета – 1:4. В последнем туре шведы сыграли вничью со словенцами – 1:1, и благополучно финишировали на последнем месте в группе.

«Если мы поедем на чемпионат мира после того всего, что творилось в отборе, то это будет незаслуженно», - после финиша отборочного турнира фаны сборной Швеции откровенно заклеймили позором свою национальную команду. И ведь не скажешь, что они не правы.

Кадровые пробоины «тре крунур» перед матчем с Украиной

Тем не менее, полный провал в отборе не помешал сборной Швеции остаться в игре. По факту получается так, что за выход в финал плей-офф ЧМ-2026 сразится сборная Украины, занявшая второе место в отборочном цикле, и сборная Швеции, занявшая безоговорочное последнее место.

Но все это, конечно же, лирика. Если правила допускают наличие «запасного аэродрома», то почему бы и нет?

Следом за Ребровым и Поттер огласил свой список вызванных на матч. И, как и в случае со сборной Украины, в сборной Швеции тоже не нашлось места в числе вызванных сразу для нескольких ведущих игроков. И места им не нашлось по причине травм.

В первую очередь необходимо отметить, что против Украины не сыграет самый звездный, самый распиаренный игрок «тре крунур» – форвард «Ливерпуля» Александер Исак.

Все мы минувшим летом наблюдали его трансферную эпопею – переход из «Ньюкасла» в «Ливерпуль». Наблюдали сначала с любопытством, а затем уже и без оного, скорее по инерции, ибо «сериал» явно затянулся.

Тем не менее, Исак таки перешел в стан «красных», став их самым дорогим приобретением. Но, опять-таки, это лирика, ибо Александер фактически не прошел ни со старым, ни с новым клубом межсезонную подготовку, и оказался откровенно растренированным. А когда начал немного приходить в себя, травмировался. Причем серьезно: у него перелом ноги. Исаку была проведена успешная операция, и он уже начал тренироваться, но пока что без мяча.

Еще одной серьезной кадровой потерей шведов является полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски. Он тоже, как и Исак, перенес операцию – на колене. Вроде бы как уже восстановился от последствий хирургического вмешательства, но явно не в форме.

Еще две очевидные потери для сборной Швеции – отсутствие из-за повреждений правофланговых защитников – двух Эмилей: Гольма из «Ювентуса» и Крафта из «Ньюкасла».

Вне списка Поттера оказался и еще один Эмиль, самый знаменитый из всех шведских Эмилей: опытнейший Форсберг, выступающий сейчас в МЛС.

Отметим также и невызов в сборную Швеции сразу двух голкиперов – Виктора Юганссона из «Сток Сити», и Якоба Виделя-Сеттерстрема из «Дерби». Оба вне игры по причине повреждений.

На кого же сделает ставку Грэм Поттер?

Несмотря на приличный и по количеству, и по качеству «лазарет», Поттеру есть из кого выбирать, и есть кем заменить отсутствующих.

В этой связи нужно отметить, что даже с учетом видимой ослабленности из-за потерь игроков основы сборная Швеции все равно остается командой, обладающей приличной глубиной состава. И в этом случае эта «желто-синяя» команда отличается в лучшую сторону от нашей «сине-желтой» команды.

Ну, чтобы не быть голословными, давайте рассмотрим на примерах.

Единственное игровое звено шведской сборной, которое действительно просело из-за травм игроков основы, это позиция вратаря. Поттер вызвал на матч против Украины 36-летнего Кристофера Нордфельдта из АИК и 24-летнего голкипера «Комо» Ноэля Терквинста.

Последнего считают очень перспективным, однако он начисто лишен игровой практики, посему наверняка место в воротах сборной займет ветеран, давно не привлекавшийся к матчам сборной.

А в остальном – не все так плохо. На проблемной позиции правофлангового защитника наверняка сыграет Виктор Линделеф, нынешний игрок «Астон Виллы», вряд ли нуждающийся в особом представлении, тогда как в центе обороны окажутся Исак Гин из «Аталанты» и Карл Старфельд из «Сельты».

Кулусевски до травмы был фактически незаменимым игроком полузащиты сборной Швеции, но его отсутствие вряд ли станет критическим, ибо под рукою у Поттера – очень приличный выбор. В первую очередь, выбор из игроков, выступающих в приличных английских и немецких клубах: Даниэль Свенссон, Габриэль Гудмундссон, Ясин Аяри и Юго Ларссон.

А ведь есть еще и универсальные игроки атаки Руни Бардагжи из «Барселоны» и Виллиот Сведберг из «Сельты», которые вряд ли выйдут в основе, но оба способны существенно усилить игру со скамейки. У Сергея Реброва вряд ли найдется подобная опция.

Теперь что касается главной шведской потери – Исака. Так может сложится, что «тре крунур» и не заметят отсутствия форварда «Ливера». В качестве основного нападающего выступит не менее звездный нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш, наконец-то обретший хорошую игровую форму.

Выбор на место второго форварда (Поттер предпочитает игру по схеме 4-4-2) – весьма широк. Можно задействовать нападающего «Селтика» Беньямина Нюгрена, а можно довериться игроку атаки «Ньюкасла» Энтони Эланге, автору дубля в ворота «Барселоны» в недавней игре 1/8 финала ЛЧ. Кстати, упомянутые выше Бардагжи и Сведберг тоже могут сыграть на позиции второго форварда.

В общем, в качестве окончательного резюме можно констатировать, что, несмотря на ощутимые проблемы с составом по причине травм, у главного тренера сборной Швеции Грэма Поттера есть кем заменить отсутствующих. Причем заменить качественно. Более того, у него есть и возможность, и ресурс усиливать игру по ходу матча за счет качественных замен. Практически все игроки сборной Швеции представляют серьезные европейские клубы, так что опыта матчей с «повышенной ответственностью» им не занимать…