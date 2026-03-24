Уже 5 клубов УПЛ поддержали Полесье в обращении к УАФ по вопросам судейства
Свою позицию высказали Верес, Металлист 1925, Кривбасс, Оболонь, Колос
Вже 5 клубів УПЛ підтримали житомирського Полісся у зверненні до УАФ з питань суддівства (публікуються українською мовою).
Пропонуємо ознайомитися з хронологією заяв клубів щодо арбітражу в УПЛ.
Спочатку президент Полісся Геннадій Буткевич та перший віце-президент Олександр Усик звернулися до голови УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через грубі та результативні помилки арбітра матчу Полісся – Динамо.
Далі це звернення підтримали клуби Верес Рівне, Металіст 1925 Харків, Кривбас Кривий Ріг, Оболонь Київ, Колос Ковалівка.
Офіційна заява клубу Полісся Житомир
Офіційна заява клубу Верес Рівне
Офіційна заява клубу Металіст 1925 Харків
Офіційна заява клубу Кривбас Кривий Ріг
Офіційна заява клубу Оболонь Київ
Офіційна заява клубу Колос Ковалівка
