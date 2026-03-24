  4. Уже 5 клубов УПЛ поддержали Полесье в обращении к УАФ по вопросам судейства
24 марта 2026, 14:37 | Обновлено 24 марта 2026, 14:40
Уже 5 клубов УПЛ поддержали Полесье в обращении к УАФ по вопросам судейства

Свою позицию высказали Верес, Металлист 1925, Кривбасс, Оболонь, Колос

ФК Полесье Житомир

Вже 5 клубів УПЛ підтримали житомирського Полісся у зверненні до УАФ з питань суддівства (публікуються українською мовою).

Пропонуємо ознайомитися з хронологією заяв клубів щодо арбітражу в УПЛ.

Спочатку президент Полісся Геннадій Буткевич та перший віце-президент Олександр Усик звернулися до голови УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через грубі та результативні помилки арбітра матчу Полісся – Динамо.

Далі це звернення підтримали клуби Верес Рівне, Металіст 1925 Харків, Кривбас Кривий Ріг, Оболонь Київ, Колос Ковалівка.

Офіційна заява клубу Полісся Житомир

Офіційна заява клубу Верес Рівне

Офіційна заява клубу Металіст 1925 Харків

Офіційна заява клубу Кривбас Кривий Ріг

Офіційна заява клубу Оболонь Київ

Офіційна заява клубу Колос Ковалівка

Limb.Yuri
Це не війна проти Динамо, це війна з суддівським жахіттям. Динамо теж страждало від арбітрів УПЛ. Може досить, безкарність  породжує  вседозволеність.
AlexDSan
Правильна ініціатива. Судді створюють по 3-4 скандали за тур, маючи в руках інструменти, які дозволяють уникати помилок. Схоже, що вони, як і наші зелені корупціонери у раді, вірять у свою виключність та вседозволеність.
potemkin78
а когда у нас не было проблем с судейством? и судей отстраняли и штрафовали а изменений нет
Євгеній Січкаренко
Ще і Рух. Тобто вже шість.
Євгеній Січкаренко
Вся футбольна спільнота України оголошує динамо справжню війну
