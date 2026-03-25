Решение принято. Реал хочет подписать знаменитого украинского игрока
Степанов летом может переехать в Мадрид
Мадридский «Реал» планирует летом подписать украинского нападающего «Байера» Артема Степанова.
Степанов является воспитанником «Волыни» и «Шахтера», а с 2022 года выступает за «Байер». В составе команды U-19 он забил 22 гола в 26 матчах, а также дебютировал за первую команду. Нынешний сезон игрок проводит в аренде – сначала в «Нюрнберге», а сейчас в «Утрехте», где уже отличился несколькими результативными действиями.
Его прогресс привлек внимание топ-клубов Европы, и «Реал» хочет опередить конкурентов в борьбе за нападающего. Контракт игрока с «Байером» действует до лета 2027 года.
