Решение принято. Реал хочет подписать знаменитого украинского игрока

Мадридский «Реал» планирует летом подписать украинского нападающего «Байера» Артема Степанова.

Степанов является воспитанником «Волыни» и «Шахтера», а с 2022 года выступает за «Байер». В составе команды U-19 он забил 22 гола в 26 матчах, а также дебютировал за первую команду. Нынешний сезон игрок проводит в аренде – сначала в «Нюрнберге», а сейчас в «Утрехте», где уже отличился несколькими результативными действиями.

Его прогресс привлек внимание топ-клубов Европы, и «Реал» хочет опередить конкурентов в борьбе за нападающего. Контракт игрока с «Байером» действует до лета 2027 года.