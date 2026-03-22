Степанов стал новым рекордсменом в истории Утрехта
Содействовали этому голы в ворота Твенте и Гоу Эхед Иглз
18-летний украинский нападающий Утрехта Артем Степанов установил новый рекорд клуба.
Украинец в возрасте 18 лет и 224 дня стал самым молодым игроком в истории Утрехта, отличившимся голами в двух матчах Эредивизи подряд (против Твенте и Гоу Эхед Иглз).
Предыдущее достижение принадлежало Барту Рамселару – 19 лет и 76 дней.
Артем Степанов, статистика выступлений за Утрехт
- 9 матчей (9 – чемпионат Нидерландов)
- 3 гола (3 – чемпионат Нидерландов)
- 1 ассист (1 – чемпионат Нидерландов)
18 - Aged 18 years and 224 days, Artem Stepanov is the youngest player ever to score in two consecutive Eredivisie matches for FC Utrecht, surpassing the previous record held by Bart Ramselaar (19 years, 76 days). Sharp. pic.twitter.com/xTKdFNX0aI— OptaJohan (@OptaJohan) March 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
