  Степанов стал новым рекордсменом в истории Утрехта
22 марта 2026, 18:12 | Обновлено 22 марта 2026, 18:13
563
0

Степанов стал новым рекордсменом в истории Утрехта

Содействовали этому голы в ворота Твенте и Гоу Эхед Иглз

22 марта 2026, 18:12 | Обновлено 22 марта 2026, 18:13
563
0
Степанов стал новым рекордсменом в истории Утрехта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

18-летний украинский нападающий Утрехта Артем Степанов установил новый рекорд клуба.

Украинец в возрасте 18 лет и 224 дня стал самым молодым игроком в истории Утрехта, отличившимся голами в двух матчах Эредивизи подряд (против Твенте и Гоу Эхед Иглз).

Предыдущее достижение принадлежало Барту Рамселару – 19 лет и 76 дней.

Артем Степанов, статистика выступлений за Утрехт

  • 9 матчей (9 – чемпионат Нидерландов)
  • 3 гола (3 – чемпионат Нидерландов)
  • 1 ассист (1 – чемпионат Нидерландов)
Яремчук пропустил матч. Лион продолжил ужасную серию, проиграв Монако
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
