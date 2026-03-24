Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
На украинца претендуют «Брентфорд» и «Брайтон»
Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко быстро привлек внимание европейских клубов благодаря результативной игре в УПЛ. 20-летний нападающий забил 9 голов в 10 последних матчах, что вызвало активный интерес скаутов.
Среди главных претендентов называют «Брентфорд» и «Брайтон». Лондонцы рассматривают украинца как возможную замену Игоря Тиаго, который может покинуть команду.
В «Динамо» уже определили стартовую цену на игрока – около 20–25 млн евро. При этом интерес к нападающему продолжает расти, а клубы ведут предварительные переговоры, чтобы опередить конкурентов и зафиксировать трансфер до лета.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист готов покинуть клуб
Киевский клуб поддержал «волков» после серии скандальных ситуации в украинском футболе
Суркіс особисто повідомив Олійченка про 20-25 лям.
Це не холодна, мокра, Англія, тай ще рости до неї потрібно, щоб не гріти банку.