Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко быстро привлек внимание европейских клубов благодаря результативной игре в УПЛ. 20-летний нападающий забил 9 голов в 10 последних матчах, что вызвало активный интерес скаутов.

Среди главных претендентов называют «Брентфорд» и «Брайтон». Лондонцы рассматривают украинца как возможную замену Игоря Тиаго, который может покинуть команду.

В «Динамо» уже определили стартовую цену на игрока – около 20–25 млн евро. При этом интерес к нападающему продолжает расти, а клубы ведут предварительные переговоры, чтобы опередить конкурентов и зафиксировать трансфер до лета.