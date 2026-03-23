Динамо нашло футболиста, похожего на Милевского. Он впечатляет

Журналист испанского издания Marca Альберто Рубио дал характеристику нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко.

«Пономаренко похож на Милевского. Он играет круто и элегантно. Хорошо играет спиной к воротам и хорошо взаимодействует с партнерами, хотя ему немного трудно разворачиваться к воротам. Он представляет угрозу в штрафной площади. Имеет мощный удар», – отметил Альберто Рубио.

В этом сезоне Пономаренко провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил девять голов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.