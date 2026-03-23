Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо нашло футболиста, похожего на Милевского. Он впечатляет
Украина. Премьер лига
Динамо нашло футболиста, похожего на Милевского. Он впечатляет

Журналист испанского издания Marca Альберто Рубио дал характеристику нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко.

«Пономаренко похож на Милевского. Он играет круто и элегантно. Хорошо играет спиной к воротам и хорошо взаимодействует с партнерами, хотя ему немного трудно разворачиваться к воротам. Он представляет угрозу в штрафной площади. Имеет мощный удар», – отметил Альберто Рубио.

В этом сезоне Пономаренко провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил девять голов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.

По теме:
Матвей Пономаренко Marca Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Цікава думка, але навряд. 
Ответить
GloryUkraine
Не бачу нічого схожого. 
Ответить
New Zelander
звідки іспанський журналіст знає Мілевського а ще й настільки добре щоб  порівнювати? 
Ответить
Показать Скрыть 2 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем