  4. Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
20 марта 2026, 21:22 |
1715
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Киевское «Динамо» опубликовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.

«Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает поражать результативностью в чемпионате Украины, устанавливая новые достижения и вписывая свое имя в историю клуба. В выездном матче против «Александрии» Матвей забил очередной гол, который стал для него девятым в нынешнем сезоне УПЛ.

Благодаря этому форвард вышел на первое место в списке бомбардиров Украинской Премьер-лиги в этом сезоне, подтверждая статус одного из самых опасных нападающих турнира.

Кроме того, Пономаренко отличился в седьмом матче подряд в составе «Динамо» в УПЛ, установив новый клубный рекорд. Ранее лучший результат принадлежал таким известным игрокам, как Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков, которые забивали в шести матчах подряд.

Этот гол стал для нападающего в общей сложности уже 11-м в составе киевлян в рамках чемпионатов Украины. Благодаря этому достижению Пономаренко вошел в топ-40 лучших бомбардиров «Динамо» в истории УПЛ. По этому показателю он догнал Мариса Верпаковскиса, Евгения Похлебаева и Андрея Несмачного», – говорится в заявлении киевского клуба.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Prokop_Andriy
Дай Боже щоб не зупинявся і тільки додав якості в грі
cooperchack
Игра команды никакая уже 20 лет 
