Лидер Динамо хочет отправиться в Испанию, чтобы играть за Реал Мадрид
Мадридский клуб – мечта Пономаренко
Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко после впечатляющего прорыва в УПЛ поделился своими амбициями, признавшись, что мечтает однажды выступать за «Реал» Мадрид.
«У каждого футболиста есть мечта выступать за европейский клуб. Это не секрет – все стремятся играть в Европе. Лично для меня мечтой является «Реал Мадрид» – это, конечно, фантастика.
Если же говорить о чемпионатах, то меня интересуют Ла Лига и Английская Премьер-лига. Это топ-уровень, где любая команда способна отобрать очки у лидеров», – рассказал Матвей Пономаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
