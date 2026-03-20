Лидер Динамо хочет отправиться в Испанию, чтобы играть за Реал Мадрид

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко после впечатляющего прорыва в УПЛ поделился своими амбициями, признавшись, что мечтает однажды выступать за «Реал» Мадрид.

«У каждого футболиста есть мечта выступать за европейский клуб. Это не секрет – все стремятся играть в Европе. Лично для меня мечтой является «Реал Мадрид» – это, конечно, фантастика.

Если же говорить о чемпионатах, то меня интересуют Ла Лига и Английская Премьер-лига. Это топ-уровень, где любая команда способна отобрать очки у лидеров», – рассказал Матвей Пономаренко.