Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко попал в поле зрения нескольких клубов английской Премьер-лиги.

По информации источников, скауты уже активно изучают профиль украинского форварда и оценивают его как потенциальное усиление для своих команд.

В этом сезоне чемпионата Украины по футболу Пономаренко провел девять матчей, в которых забил восемь голов. На данный момент трансферная стоимость Пономаренко оценивается в один миллион евро по версии Transfermarkt.