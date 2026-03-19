  4. Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19 марта 2026, 08:42 | Обновлено 19 марта 2026, 08:44
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии

Украинцем начали интересоваться в Англии

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко попал в поле зрения нескольких клубов английской Премьер-лиги.

По информации источников, скауты уже активно изучают профиль украинского форварда и оценивают его как потенциальное усиление для своих команд. Некоторые представители Английской Премьер-лиги уже рассматривают украинца как возможное усиление.

В этом сезоне чемпионата Украины по футболу Пономаренко провел девять матчей, в которых забил восемь голов. На данный момент трансферная стоимость Пономаренко оценивается в один миллион евро по версии Transfermarkt.

Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
Andromed
Як мінімум ще сезон не треба нікуди переходити, краще набратися досвіду щоб більш підготовленим їхати в Європу
AVTO
аби шо писать, 
за інформацією джерел...
яких ???
Такий текст можна ставити під будь якого гравця з будь якого клубу)))
OKs100
Наверно надеяться купить его за 4-5 миллиона пока он только на самом взлете, но они не знают, как ведут дела Динамо на трансферном рынке. Его цена будет за 50 миллионов + 25% от следующего трансфера.
Андрей Попов
Суркіси як завжди будуть чекати пропозиції від Реала і компанії у 50+ лямів а в результаті піде вільним агентом через 12 років
