Испания09 марта 2026, 22:17 |
3531
16
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
На футболиста есть претенденты из Ла Лиги
09 марта 2026, 22:17 |
3531
20-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может вскоре уйти на повышение.
Как сообщает legioners_ua, несколько представителей Ла Лиги внимательно следят за выступлениями нападающего киевского «Динамо».
Украинец уже включен в шорт-листы некоторых клубов, а активные шаги могут быть сделаны ближе к лету.
В этом сезоне чемпионата Украины по футболу Пономаренко провел восемь матчей, в которых забил семь голов. Сейчас трансферная стоимость Пономаренко оценивается в один миллион евро по версии Трансфермаркт.
Читайте также:Футболист Динамо готов дебютировать в сборной Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 8
Виталий Буяльский может перебраться в MLS
Футбол | 09 марта 2026, 08:54 9
Тренер против искусственных полей
Футбол | 09.03.2026, 19:45
Футбол | 09.03.2026, 22:35
Футбол | 09.03.2026, 06:23
Популярные новости
07.03.2026, 17:58 2
07.03.2026, 20:43 1
09.03.2026, 09:44 2
08.03.2026, 07:00 1
09.03.2026, 12:37 77
09.03.2026, 05:02
08.03.2026, 08:12 9
08.03.2026, 10:25 5
Хто таке взагалі пише!!!
Типу дві гри відіграв і все за ним черга???
Журналюги зупиніться писати цей треш