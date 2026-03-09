Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб

На футболиста есть претенденты из Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

20-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может вскоре уйти на повышение.

Как сообщает legioners_ua, несколько представителей Ла Лиги внимательно следят за выступлениями нападающего киевского «Динамо».

Украинец уже включен в шорт-листы некоторых клубов, а активные шаги могут быть сделаны ближе к лету.

В этом сезоне чемпионата Украины по футболу Пономаренко провел восемь матчей, в которых забил семь голов. Сейчас трансферная стоимость Пономаренко оценивается в один миллион евро по версии Трансфермаркт.

По теме:
Экс-тренер сборных Украины: «В Полесье были проблемы с физикой»
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Заховайло похвалил Динамо после игры с Полесьем: «Есть претензии к рефери»
Матвей Пономаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Gargantua
ну тут не меньше двадцатки
+1
AVTO
Що за хрінь.
Хто таке взагалі пише!!!
Типу дві гри відіграв і все за ним черга???
Журналюги зупиніться писати цей треш
0
Микола Захарченко
За мільйон євро - дірку від бублика , а не Мотю .
0
antt
до Ваната
0
Vince Mesk
Опять Жирона?
0
Oleksandr
Може залишити клуб і вступити в партію ОПЗЖ 😁
-1
Перший Серед Рівних в бані
Ваната бы хрен кто куда бы отпустил дешевле чем за четыреста миллиардов долларов. Просто с клаусулой просчитались.
-1
Перший Серед Рівних в бані
Суркис затребует тысячу миллионов долларов, после чего в следующем сезоне парень потухнет. Сколько таких историй было в Динамо - не сосчитать.
-1
Сьогодні Завтра
Прикольний малий а-ля Руні, йому краще в АПЛ було б. Але характер треба скромніше, бо буде Мудрик номер два
-2
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Помним Супрягу было что-то  типа того что сейчас выдал Понамаренко
-4
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
В Шахтёр к Оба в пару ))
-7
