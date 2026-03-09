Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб

20-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может вскоре уйти на повышение.

Как сообщает legioners_ua, несколько представителей Ла Лиги внимательно следят за выступлениями нападающего киевского «Динамо».

Украинец уже включен в шорт-листы некоторых клубов, а активные шаги могут быть сделаны ближе к лету.

В этом сезоне чемпионата Украины по футболу Пономаренко провел восемь матчей, в которых забил семь голов. Сейчас трансферная стоимость Пономаренко оценивается в один миллион евро по версии Трансфермаркт.