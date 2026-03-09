Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист Динамо готов дебютировать в сборной Украины
Украина. Премьер лига
Футболист Динамо готов дебютировать в сборной Украины

Пономаренко будет рад поехать в главную команду страны

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко высказался о возможном вызове в сборную Украины.

– Футбольный год стартовал, впереди много интересных игр, в частности для сборной. Ты следишь за ее выступлениями?

– Конечно, слежу, хоть еще не игрок национальной команды, но интересно наблюдать за ее выступлениями.

– Через месяц у нас плей-офф против Швеции. Что можешь сказать об этой команде? Способны ли мы пройти их?

– У Швеции сильная команда, отличный подбор игроков, среди которых есть суперзвезды, такие как Исак и Дьокереш. Со шведами будет непросто, но я верю, что наша сборная сможет их преодолеть и пройти следующего соперника, чтобы поехать на чемпионат мира. Дай Бог, чтобы так и случилось.

– Ты забиваешь, а сборная нуждается в результативных нападающих. Ожидаешь свой вызов в национальную команду?

– Этот вопрос пока не ко мне. Я делаю свою работу на поле, все следят за игрой. Если будет вызов в сборную, конечно, буду рад.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Комментарии
