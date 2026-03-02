Один из Динамо. Ребров назвал футболистов, которые могут заменить Довбика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что внимательно следит за форвардами, которые выступают в Премьер-лиге.

Из-за травмы нападающего итальянской «Ромы» Артема Довбика, сразу несколько игроков могут получить шанс попасть в национальную команду – Матвей Пономаренко, Игорь Краснопир, Филипп Будковский.

Уже 26 марта «сине-желтые» сыграют против Швеции в матче плей-офф квалификации ЧМ-2026.

– Матвей Пономаренко забивает уже четвертый матч подряд, рассматриваете ли вы его кандидатуру?

– Его будущее зависит только от него. У него есть перспективы, но прямо сейчас нельзя говорить о национальной сборной. Если он будет показывать стабильную игру в каждом матче, то да – он будет кандидатом в сборную.

Сейчас я рассматриваю всех кандидатов на эту позицию, потому что она является проблемной. Вы знаете, Артем Довбик не будет играть, поэтому нужен еще один нападающий.

Я доволен, что сейчас в чемпионате забивает Краснопир, Пономаренко и Будковский, все они забивают. Поэтому у всех есть шанс попасть в сборную, – сообщил Ребров.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко провел 13 матчей в составе первой команды «Динамо», забив шесть голов. В активе Игоря Краснопира – шесть забитых мячей и два ассиста за 20 игр («Карпаты», «Полесье»).

Филипп Будковский записал на свой счет восемь результативных ударов и одну голевую передачу за 18 матчей в футболке луганской «Зари».