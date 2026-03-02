Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров в эфире программы Футбол 360 подтвердил потерю сразу четырех важных футболистов, которые не смогут сыграть в предстоящем поединке.

Из-за дисквалификации – перебора предупреждений – в полуфинале будут отсутствовать защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля и полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский.

Форвард «Ромы» Артем Довбик и защитник нидерландского «Аякса» Александр Зинченко выбыли на длительный срок из-за травм и перенесенных операций.

Ребров сообщил, что на данный момент идет просмотр всех кандидатов, которые могут заменить тех, кто вылетел.

Наставник во время зимних тренировочных сборов лично посетил товарищеские игры команд Премьер-лиги, чтобы оценить уровень потенциальных кандидатов.