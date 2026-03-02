Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02 марта 2026, 10:10
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции

Ребров сообщил, что Малиновский, Конопля, Довбик и Зинченко не смогут помочь «сине-желтым»

Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров в эфире программы Футбол 360 подтвердил потерю сразу четырех важных футболистов, которые не смогут сыграть в предстоящем поединке.

Из-за дисквалификации – перебора предупреждений – в полуфинале будут отсутствовать защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля и полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский.

Форвард «Ромы» Артем Довбик и защитник нидерландского «Аякса» Александр Зинченко выбыли на длительный срок из-за травм и перенесенных операций.

Ребров сообщил, что на данный момент идет просмотр всех кандидатов, которые могут заменить тех, кто вылетел.

Наставник во время зимних тренировочных сборов лично посетил товарищеские игры команд Премьер-лиги, чтобы оценить уровень потенциальных кандидатов.

По теме:
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Рома – Ювентус – 3:3. Триллер в Риме с голом на 90+3-й. Видео голов и обзор
Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й в безумном матче против Ромы
Микола Унгурян
Добвик і Зінченко то давно вже не основа, а швидше баласт збірної, а от втрата Малиновського то відчутна. Щодо Коноплі - так, це втрата, але будемо сподіватись що Тимчик зможе замінити 
Chystyi_stavok
Та це й так було зрозуміло, теж мені відкриття.
