Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативный матч. Кудровка в спарринге обыграла Зарю
Товарищеские матчи
Заря
24.03.2026 14:00 – FT 2 : 4
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 19:26 | Обновлено 24 марта 2026, 19:29
231
0

ФК Заря

Во вторник, 24 марта, в Киеве «Заря» и «Кудровка» провели товарищеский матч. Поединок прошел в закрытом режиме и закончился победой «Кудровки».

«Заря» открыла счет на 32-й минуте. Отличился Игорь Горбач.

«Кудровка» отыгралась довольно быстро. Счет на 37-й минуте сравнял Олег Пушкарев.

После перерыва «Кудровка» забила еще три мяча. «Заря» ответила только голом Жуниора Рейса.

Товарищеский матч. Киев. 24 марта

«Заря» (Луганск) – ФК «Кудровка» – 2:4

Голы: Горбач, 32, Жуниор Рейс, 80 – Пушкарев, 37, Свитюха, 49, Векляк, 64, Сторчоус, 72.

«Заря»: Косивский (Сапутин, 46), Эскинья (Дубина, 84), Малыш, Кушниренко (Поплавский, 61), Жуниор Рейс, Джордан (Пердута, 46), Елавич (Верлей, 69), Горбач, Саленко (Карпин,69), Бах (Попара, 61), Будковский (Задорожный, 46).

товарищеские матчи Заря Луганск контрольные матчи УПЛ Кудровка Заря - Кудровка Игорь Горбач Жуниньо (Леовигилдо Жуниор Рейс Родригес) Олег Пушкарев Денис Свитюха Богдан Векляк Андрей Сторчоус
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем