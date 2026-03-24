Результативный матч. Кудровка в спарринге обыграла Зарю

Во вторник, 24 марта, в Киеве «Заря» и «Кудровка» провели товарищеский матч. Поединок прошел в закрытом режиме и закончился победой «Кудровки».

«Заря» открыла счет на 32-й минуте. Отличился Игорь Горбач.

«Кудровка» отыгралась довольно быстро. Счет на 37-й минуте сравнял Олег Пушкарев.

После перерыва «Кудровка» забила еще три мяча. «Заря» ответила только голом Жуниора Рейса.

Товарищеский матч. Киев. 24 марта

«Заря» (Луганск) – ФК «Кудровка» – 2:4

Голы: Горбач, 32, Жуниор Рейс, 80 – Пушкарев, 37, Свитюха, 49, Векляк, 64, Сторчоус, 72.

«Заря»: Косивский (Сапутин, 46), Эскинья (Дубина, 84), Малыш, Кушниренко (Поплавский, 61), Жуниор Рейс, Джордан (Пердута, 46), Елавич (Верлей, 69), Горбач, Саленко (Карпин,69), Бах (Попара, 61), Будковский (Задорожный, 46).