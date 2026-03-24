В закрытом режиме. Заря и Кудровка проводят спарринг
Команды сыграют в Киеве 24 марта в 14:00
В УПЛ наступила пауза на матчи сборных. Команды заполняют ее спаррингами.
Во вторник, 24 марта, в Киеве «Заря» и «Кудровка» проведут товарищеский матч. Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.
В турнирной таблице УПЛ «Заря» занимает восьмое место. В предыдущем туре команда Виктора Скрипника сыграла вничью 1:1 с «Колосом».
«Кудровка» свой предыдущий матч в УПЛ проиграла «Полесью» со счетом 0:2. В турнирной таблице команда занимает 12-е место.
Товарищеский матч. Киев. 24 марта. 14:00
«Заря» (Луганск) – ФК «Кудровка»
Трансляция матча не запланирована
