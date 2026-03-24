В закрытом режиме. Заря и Кудровка проводят спарринг

В УПЛ наступила пауза на матчи сборных. Команды заполняют ее спаррингами.

Во вторник, 24 марта, в Киеве «Заря» и «Кудровка» проведут товарищеский матч. Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.

В турнирной таблице УПЛ «Заря» занимает восьмое место. В предыдущем туре команда Виктора Скрипника сыграла вничью 1:1 с «Колосом».

«Кудровка» свой предыдущий матч в УПЛ проиграла «Полесью» со счетом 0:2. В турнирной таблице команда занимает 12-е место.

Товарищеский матч. Киев. 24 марта. 14:00

