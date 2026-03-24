Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В закрытом режиме. Заря и Кудровка проводят спарринг
Товарищеские матчи
Заря
24.03.2026 14:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 10:11 |
56
0

В закрытом режиме. Заря и Кудровка проводят спарринг

Команды сыграют в Киеве 24 марта в 14:00

24 марта 2026, 10:11 |
56
0
В закрытом режиме. Заря и Кудровка проводят спарринг
ФК Заря

В УПЛ наступила пауза на матчи сборных. Команды заполняют ее спаррингами.

Во вторник, 24 марта, в Киеве «Заря» и «Кудровка» проведут товарищеский матч. Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.

В турнирной таблице УПЛ «Заря» занимает восьмое место. В предыдущем туре команда Виктора Скрипника сыграла вничью 1:1 с «Колосом».

«Кудровка» свой предыдущий матч в УПЛ проиграла «Полесью» со счетом 0:2. В турнирной таблице команда занимает 12-е место.

Товарищеский матч. Киев. 24 марта. 14:00

«Заря» (Луганск) – ФК «Кудровка»

Трансляция матча не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем