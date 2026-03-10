Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал с судейством, драма для Ярмолюка, гол Русина, успех Свитолиной
Другие новости
10 марта 2026, 11:53 | Обновлено 10 марта 2026, 11:56
716
0

Скандал с судейством, драма для Ярмолюка, гол Русина, успех Свитолиной

Главные новости за 9 марта на Sport.ua

10 марта 2026, 11:53 | Обновлено 10 марта 2026, 11:56
716
0
Скандал с судейством, драма для Ярмолюка, гол Русина, успех Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 марта.

1. Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Черкасский ЛНЗ выиграл у Вереса с разгромным счетом 3:0

2A. Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Команда Виталия Пономарева взяла уверенный реванш

2B. Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха
Команда Федыка проиграла все официальные матчи в 2026 году

3A. Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин
По два гола в матче забили Джаррод Боуэн у хозяев и Игор Тиаго у гостей

3B. Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль

4. ВИДЕО. Назарий Русин вышел на замену и забил гол за Арку в Польше
Украинский форвард на 82-й минуте расписался в воротах Вислы Плоцк

5A. Буткевич обнародовал заявление по судейству в матче Полесья с Динамо
У президента житомирского клуба есть ряд требований

5B. Шевченко выдал официальное заявление после скандала в матче Полесья и Динамо
Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования по судейству

6. Клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера
Фран Фернандес во главе Карпат потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл вничью

7A. Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Элина в двух сетах одолела Эшлин Крюгер и далее сразится с Катериной Синяковой

7B. Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Марта уступила Елене Рыбакиной в матче 1/16 финала турнира WTA 100

8. Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
После 3 дней соревнований Украина имеет 10 медалей

9. Лыжная акробатика. На этапе Кубка Европы украинцы взяли золото и 2 серебра
Оксана Яцюк взяла золото, а Роман Бондарчук и Диана Яблонская получили серебро

10. Супряга жив, Траоре тоже, Пономаренко – красава, Балакин – воспитанник
Самые интересные события 19-го тура УПЛ

По теме:
Победа Динамо, трофей Калининой, золото Чепурного, бронзовые эстафеты ЮЧМ
Бенефис Супряги, шоу в Кубке Англии, успехи теннисисток, 7 место в эстафете
Победа Шахтера, фиаско ПСЖ с Забарным, фортуна Реала, золото Меркушиной
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10 марта 2026, 08:58 7
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Спортсменка поддержала Владислава

Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 11
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Футбол | 10.03.2026, 11:22
Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Реал выбрал клуб, в который готов продать Лунина за 25 млн евро
Футбол | 10.03.2026, 08:28
Реал выбрал клуб, в который готов продать Лунина за 25 млн евро
Реал выбрал клуб, в который готов продать Лунина за 25 млн евро
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 11
Футбол
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем