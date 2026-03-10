Скандал с судейством, драма для Ярмолюка, гол Русина, успех Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 марта.

1. Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров

Черкасский ЛНЗ выиграл у Вереса с разгромным счетом 3:0

2A. Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно

Команда Виталия Пономарева взяла уверенный реванш

2B. Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха

Команда Федыка проиграла все официальные матчи в 2026 году

3A. Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин

По два гола в матче забили Джаррод Боуэн у хозяев и Игор Тиаго у гостей

3B. Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль

4. ВИДЕО. Назарий Русин вышел на замену и забил гол за Арку в Польше

Украинский форвард на 82-й минуте расписался в воротах Вислы Плоцк

5A. Буткевич обнародовал заявление по судейству в матче Полесья с Динамо

У президента житомирского клуба есть ряд требований

5B. Шевченко выдал официальное заявление после скандала в матче Полесья и Динамо

Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования по судейству

6. Клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера

Фран Фернандес во главе Карпат потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл вничью

7A. Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Элина в двух сетах одолела Эшлин Крюгер и далее сразится с Катериной Синяковой

7B. Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс

Марта уступила Елене Рыбакиной в матче 1/16 финала турнира WTA 100

8. Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников

После 3 дней соревнований Украина имеет 10 медалей

9. Лыжная акробатика. На этапе Кубка Европы украинцы взяли золото и 2 серебра

Оксана Яцюк взяла золото, а Роман Бондарчук и Диана Яблонская получили серебро

10. Супряга жив, Траоре тоже, Пономаренко – красава, Балакин – воспитанник

Самые интересные события 19-го тура УПЛ