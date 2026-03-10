Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2026, 02:10 | Обновлено 10 марта 2026, 02:43
537
5

Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Элина в двух сетах одолела Эшлин Крюгер и далее поборется с Катериной Синяковой

10 марта 2026, 02:10 | Обновлено 10 марта 2026, 02:43
537
5 Comments
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка мира Элина Свитолина (WTA 9) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах выбила Эшлин Крюгер (США, WTA 82) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) [9] – 4:6, 2:6

Свитолина провела второе очное противостояние против Крюгер. В 2025 году Элина одолела Эшлин во втором круге Индиан-Уэллс.

Следующий соперницей Элины будет Катерина Синякова (Чехия, WTA 44), которая в 1/16 финала выбила прошлогоднюю чемпионку Мирру Андрееву. Ранее Свитолина четыре раза играла против Синяковой и четыре раз одержала победу.

Свитолина провела 20-й матч в 2026 году. На ее счету 17 выигранных поединков. Элина в этом сезоне уступала только Арине Соболенко, Анне Калинской и Джессике Пегуле.

На старте тысячника в Калифорнии Свитолина одолела Лауру Зигемунд. Украину в Индиан-Уэллс также продолжает представлять Марта Костюк – 10 марта в 05:00 по Киеву Костюк начнет встречу третьего круга против Елены Рыбакиной.

Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
Возможная соперница Свитолиной: Синякова выбила Андрееву из Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина Эшлин Крюгер WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09 марта 2026, 06:23 7
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 10:23 67
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

Падение топов продолжается. Седьмой сеяный покинул Мастерс в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 02:14
Падение топов продолжается. Седьмой сеяный покинул Мастерс в Индиан-Уэллс
Падение топов продолжается. Седьмой сеяный покинул Мастерс в Индиан-Уэллс
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Футбол | 09.03.2026, 19:55
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andr62
Дякую, Еля. Це було гарно)
Ответить
+4
Leonidas B
Просто Еліна!
Ответить
+3
Iigor6583
Тепер треба цю з боліт  грохнути.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
aleks8-48
Звістно,перемога,та й ще відносно легка,не пахне,але не зрозуміло-Еліна согодні грала напівсили,або така сила у неї зараз і є? Деякі її помилки не притаманні для гравчині такого рейтінгу. Всеж таки схиляюсь думки,що Еліна не мала наміру сьогодні викладатись і перемогла малою кровью. З перемогою!
Ответить
0
Популярные новости
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 9
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 9
Бокс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем