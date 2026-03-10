Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира Элина Свитолина (WTA 9) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах выбила Эшлин Крюгер (США, WTA 82) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина) [9] – 4:6, 2:6

Свитолина провела второе очное противостояние против Крюгер. В 2025 году Элина одолела Эшлин во втором круге Индиан-Уэллс.

Следующий соперницей Элины будет Катерина Синякова (Чехия, WTA 44), которая в 1/16 финала выбила прошлогоднюю чемпионку Мирру Андрееву. Ранее Свитолина четыре раза играла против Синяковой и четыре раз одержала победу.

Свитолина провела 20-й матч в 2026 году. На ее счету 17 выигранных поединков. Элина в этом сезоне уступала только Арине Соболенко, Анне Калинской и Джессике Пегуле.

На старте тысячника в Калифорнии Свитолина одолела Лауру Зигемунд. Украину в Индиан-Уэллс также продолжает представлять Марта Костюк – 10 марта в 05:00 по Киеву Костюк начнет встречу третьего круга против Елены Рыбакиной.

Видеообзор матча