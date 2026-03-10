Возможная соперница Свитолиной: Синякова выбила Андрееву из Индиан-Уэллс

Чешская теннисистка Катерина Синякова (WTA 44) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), где может сыграть с украинкой Элиной Свитолиной (WTA 9).

В матче третьего раунда чешка в трех сетах выбила «нейтральную» восьмую ракетку мира Мирру Андрееву за 2 часа и 54 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Мирра Андреева [8] – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

Андреева не сумела защитить прошлогодний трофей на Индиан-Уэллс и в LIVE-рейтинге WTA опустилась на десятую позицию.

Синякова в 12-й раз в карьере выиграла матч у представительницы топ-10 мирового рейтинга. Катерина впервые за 11 выступлений на тысячнике в Калифорнии добралась до четвертого круга.

Синякова в 1/8 финала встретится со Свитолиной, если Элина в третьем раунде одолеет Эшлин Крюгер.

Видеообзор матча

Фото с матча (Катерина Синякова)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine