Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Возможная соперница Свитолиной: Синякова выбила Андрееву из Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2026, 01:29 | Обновлено 10 марта 2026, 02:43
379
1

Возможная соперница Свитолиной: Синякова выбила Андрееву из Индиан-Уэллс

Катерина переиграла прошлогоднюю чемпионку в 1/16 финала и теперь ждет Элину

10 марта 2026, 01:29 | Обновлено 10 марта 2026, 02:43
379
1 Comments
Возможная соперница Свитолиной: Синякова выбила Андрееву из Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

Чешская теннисистка Катерина Синякова (WTA 44) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), где может сыграть с украинкой Элиной Свитолиной (WTA 9).

В матче третьего раунда чешка в трех сетах выбила «нейтральную» восьмую ракетку мира Мирру Андрееву за 2 часа и 54 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Мирра Андреева [8] – Катерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

Андреева не сумела защитить прошлогодний трофей на Индиан-Уэллс и в LIVE-рейтинге WTA опустилась на десятую позицию.

Синякова в 12-й раз в карьере выиграла матч у представительницы топ-10 мирового рейтинга. Катерина впервые за 11 выступлений на тысячнике в Калифорнии добралась до четвертого круга.

Синякова в 1/8 финала встретится со Свитолиной, если Элина в третьем раунде одолеет Эшлин Крюгер.

Видеообзор матча

Фото с матча (Катерина Синякова)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Катерина Синякова Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 10:23 67
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09 марта 2026, 06:23 7
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 09.03.2026, 22:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09.03.2026, 08:54
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Бублик на Индиан-Уэллс: вспомнил Сачко, наматерился, вылетел от квалифайера
Теннис | 10.03.2026, 01:22
Бублик на Индиан-Уэллс: вспомнил Сачко, наматерился, вылетел от квалифайера
Бублик на Индиан-Уэллс: вспомнил Сачко, наматерился, вылетел от квалифайера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолій Любченко
Ой не зручна суперниця 🙈
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем