Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 марта 2026, 02:38 | Обновлено 10 марта 2026, 02:41
ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех

Одна болельщица уж точно поняла всю сущность этой «нейтралки»...

ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

«Нейтральная» восьмая ракетка мира Мирра Андреева послала всех болельщиков после вылета из хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В ночь на 9 марта Андрееву выбила чешка Катерина Синякова (WTA 44) за 2 часа и 54 минуты.

После матчбола Мирра швырнула ракетку, кое-как пожала руку Катерине и сказала «f*ck you» всем фанатам.

Режисеры трансляции отдельно уделили внимание одной из фанаток на стадионе, которая очень удивилась высказываниям Мирры.

Следующей соперницей Синяковой будет первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9).

