ВИДЕО. Андреева устроила истерику после вылета из Индиан-Уэллс, послав всех
Одна болельщица уж точно поняла всю сущность этой «нейтралки»...
«Нейтральная» восьмая ракетка мира Мирра Андреева послала всех болельщиков после вылета из хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В ночь на 9 марта Андрееву выбила чешка Катерина Синякова (WTA 44) за 2 часа и 54 минуты.
После матчбола Мирра швырнула ракетку, кое-как пожала руку Катерине и сказала «f*ck you» всем фанатам.
Режисеры трансляции отдельно уделили внимание одной из фанаток на стадионе, которая очень удивилась высказываниям Мирры.
Следующей соперницей Синяковой будет первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9).
March 9, 2026
