Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Кубок Англии
09 марта 2026, 21:34 | Обновлено 09 марта 2026, 21:47
491
0

В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

Процедура прошла перед заключительным поединком 1/8 финала Вест Хэм – Брентфорд.

В этом раунде зрители увидят поединок грандов: Манчестер Сити – Ливерпуль.

Арсенал на выезде встретится с Саутгемптоном (2-й дивизион), а Челси будет принимать Порт Вейл (3-й дивизион).

Победитель матча между командами Вест Хэм и Брентфорд сыграет против Лидса.

За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Кубок Англии. Пары 1/4 финала

  • Саутгемптон – Арсенал
  • Челси – Порт Вейл
  • Манчестер Сити – Ливерпуль
  • Вест Хэм / Брентфорд – Лидс

Результаты 1/8 финала

Инфографика

Кубок Англии по футболу жеребьевка Вулверхэмптон Ливерпуль Вулверхэмптон - Ливерпуль Мансфилд Таун Арсенал Лондон Рексем Челси Ньюкасл Манчестер Сити Ньюкасл - Манчестер Сити Фулхэм Саутгемптон Порт Вейл Сандерленд Лидс Норвич Вест Хэм Вест Хэм - Брентфорд Брентфорд Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
