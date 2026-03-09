Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль
Вечером 9 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.
Процедура прошла перед заключительным поединком 1/8 финала Вест Хэм – Брентфорд.
В этом раунде зрители увидят поединок грандов: Манчестер Сити – Ливерпуль.
Арсенал на выезде встретится с Саутгемптоном (2-й дивизион), а Челси будет принимать Порт Вейл (3-й дивизион).
Победитель матча между командами Вест Хэм и Брентфорд сыграет против Лидса.
За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк.
Кубок Англии. Пары 1/4 финала
- Саутгемптон – Арсенал
- Челси – Порт Вейл
- Манчестер Сити – Ливерпуль
- Вест Хэм / Брентфорд – Лидс
Результаты 1/8 финала
Инфографика
