Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Вечером 9 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

Процедура прошла перед заключительным поединком 1/8 финала Вест Хэм – Брентфорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом раунде зрители увидят поединок грандов: Манчестер Сити – Ливерпуль.

Арсенал на выезде встретится с Саутгемптоном (2-й дивизион), а Челси будет принимать Порт Вейл (3-й дивизион).

Победитель матча между командами Вест Хэм и Брентфорд сыграет против Лидса.

За Брентфорд выступает украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Кубок Англии. Пары 1/4 финала

Саутгемптон – Арсенал

Челси – Порт Вейл

Манчестер Сити – Ливерпуль

Вест Хэм / Брентфорд – Лидс

Результаты 1/8 финала

Инфографика