Все пары 1/8 финала Кубка Англии. В овертайме определен последний участник
Порт Вейл переиграл Бристоль Сити благодаря голу Бена Уэйна на 112-й минуте
Вечером 3 марта состоялся заключительный матч стадии 1/16 финала Кубка Англии.
Порт Вейл (3-й дивизион) выбил из турнира Бристоль Сити (2-й дивизион), одержав победу в дополнительное время. Матч завершился со счётом 1:0 после экстра-таймов.
Основное время поединка прошло без забитых мячей. Судьбу противостояния решил эпизод на 112-й минуте. Бен Уэйн отправил мяч в сетку и принес своей команде путёвку в следующий раунд.
В 1/8 финала Порт Вейл сыграет против Сандерленда.
Кубок Англии. 1/16 финала, 3 марта
Порт Вейл – Бристоль Сити – 1:0 (д.в.)
Гол: Бен Уэйн, 112
Пары 1/8 финала
- 06.03. Вулверхэмптон – Ливерпуль
- 07.03. Мансфилд Таун [D3] – Арсенал
- 07.03. Рексхем [D2] – Челси
- 07.03. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити
- 08.03. Фулхэм – Саутгемптон
- 08.03. Порт Уэйл [D3] – Сандерленд [D2]
- 08.03. Лидс Юнайтед – Норвич Сити [D2]
- 09.03. Вест Хэм – Брентфорд
