Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Все пары 1/8 финала Кубка Англии. В овертайме определен последний участник
Кубок Англии
Порт Вэйл
03.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
Бристоль Сити
Англия
04 марта 2026, 00:27 | Обновлено 04 марта 2026, 00:32
Все пары 1/8 финала Кубка Англии. В овертайме определен последний участник

Порт Вейл переиграл Бристоль Сити благодаря голу Бена Уэйна на 112-й минуте

Все пары 1/8 финала Кубка Англии. В овертайме определен последний участник
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Уэйн

Вечером 3 марта состоялся заключительный матч стадии 1/16 финала Кубка Англии.

Порт Вейл (3-й дивизион) выбил из турнира Бристоль Сити (2-й дивизион), одержав победу в дополнительное время. Матч завершился со счётом 1:0 после экстра-таймов.

Основное время поединка прошло без забитых мячей. Судьбу противостояния решил эпизод на 112-й минуте. Бен Уэйн отправил мяч в сетку и принес своей команде путёвку в следующий раунд.

В 1/8 финала Порт Вейл сыграет против Сандерленда.

Кубок Англии. 1/16 финала, 3 марта

Порт Вейл – Бристоль Сити – 1:0 (д.в.)

Гол: Бен Уэйн, 112

Пары 1/8 финала

  • 06.03. Вулверхэмптон – Ливерпуль
  • 07.03. Мансфилд Таун [D3] – Арсенал
  • 07.03. Рексхем [D2] – Челси
  • 07.03. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити
  • 08.03. Фулхэм – Саутгемптон
  • 08.03. Порт Уэйл [D3] – Сандерленд [D2]
  • 08.03. Лидс Юнайтед – Норвич Сити [D2]
  • 09.03. Вест Хэм – Брентфорд

