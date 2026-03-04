Все пары 1/8 финала Кубка Англии. В овертайме определен последний участник

Вечером 3 марта состоялся заключительный матч стадии 1/16 финала Кубка Англии.

Порт Вейл (3-й дивизион) выбил из турнира Бристоль Сити (2-й дивизион), одержав победу в дополнительное время. Матч завершился со счётом 1:0 после экстра-таймов.

Основное время поединка прошло без забитых мячей. Судьбу противостояния решил эпизод на 112-й минуте. Бен Уэйн отправил мяч в сетку и принес своей команде путёвку в следующий раунд.

В 1/8 финала Порт Вейл сыграет против Сандерленда.

Кубок Англии. 1/16 финала, 3 марта

Порт Вейл – Бристоль Сити – 1:0 (д.в.)

Гол: Бен Уэйн, 112

Пары 1/8 финала