Кто для грандов? Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьевка очередного раунда престижного турнира
Состоялась жеребьевка очередного раунда – 1/8 финала Кубка Англии.
Базовая дата поединков этой стадии – 7 марта 2026 года.
Центральным матчем станет противостояние: Ньюкасл – Манчестер Сити.
Арсенал на выезде сыграет против команды Мансфилд Таун, Ливерпуль поедет в гости в клуб Вулверхэмптон.
Соперником Челси будет Рексхэм, еще в одной паре сыграют Фулхэм и Саутгемптон.
Кубок Англии 2025/26
Итоги жеребьевки 1/8 финала
- Фулхэм – Саутгемптон
- Порт Уэйл / Бристоль Сити – Сандерленд
- Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити
- Лидс Юнайтед – Норвич Сити
- Мансфилд Таун – Арсенал
- Вулверхэмптон – Ливерпуль
- Рексхэм – Челси
- Вест Хэм – Маклсфилд или Брентфорд
