Кто для грандов? Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка очередного раунда – 1/8 финала Кубка Англии.

Базовая дата поединков этой стадии – 7 марта 2026 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Центральным матчем станет противостояние: Ньюкасл – Манчестер Сити.

Арсенал на выезде сыграет против команды Мансфилд Таун, Ливерпуль поедет в гости в клуб Вулверхэмптон.

Соперником Челси будет Рексхэм, еще в одной паре сыграют Фулхэм и Саутгемптон.

Кубок Англии 2025/26

Итоги жеребьевки 1/8 финала

Фулхэм – Саутгемптон

Порт Уэйл / Бристоль Сити – Сандерленд

Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити

Лидс Юнайтед – Норвич Сити

Мансфилд Таун – Арсенал

Вулверхэмптон – Ливерпуль

Рексхэм – Челси

Вест Хэм – Маклсфилд или Брентфорд

Результаты 1/16 финала

Инфографика