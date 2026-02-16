Кто для грандов? Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 февраля 2026, 21:23 | Обновлено 16 февраля 2026, 22:00
Состоялась жеребьевка очередного раунда престижного турнира

FA Cup

Состоялась жеребьевка очередного раунда – 1/8 финала Кубка Англии.

Базовая дата поединков этой стадии – 7 марта 2026 года.

Центральным матчем станет противостояние: Ньюкасл – Манчестер Сити.

Арсенал на выезде сыграет против команды Мансфилд Таун, Ливерпуль поедет в гости в клуб Вулверхэмптон.

Соперником Челси будет Рексхэм, еще в одной паре сыграют Фулхэм и Саутгемптон.

Кубок Англии 2025/26

Итоги жеребьевки 1/8 финала

  • Фулхэм – Саутгемптон
  • Порт Уэйл / Бристоль Сити – Сандерленд
  • Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити
  • Лидс Юнайтед – Норвич Сити
  • Мансфилд Таун – Арсенал
  • Вулверхэмптон – Ливерпуль
  • Рексхэм – Челси
  • Вест Хэм – Маклсфилд или Брентфорд

Результаты 1/16 финала

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
