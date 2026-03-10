Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин
Кубок Англии
Вест Хэм
09.03.2026 21:30 – FT 2 : 2
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Брентфорд
Англия
10 марта 2026, 00:27 | Обновлено 10 марта 2026, 00:29
43
0

Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин

По два гола в матче забили Джаррод Боуэн у хозяев и Игор Тиаго у гостей

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В матче 1/8 финала Кубка Англии вечером 9 марта Вест Хэм дома одолел Брентфорд (2:2, пен. 5:3).

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

Основное и дополнительное время поединка в Лондоне завершилось со счетом 2:2. В первом тайме Джаррод Боуен оформил дубль для хозяев.

Однако Игор Тиаго дважды ответил своими голами. Бразильский форвард установил равновесие для гостей на 81-й минуте, когда отличился с пенальти (2:2).

В серии пенальти больше повезло хозяевам (пен. 5:3). Молотобойцы вышли в 1/4 финала, где дома сыграют против Лидса.

В 1/4 финала Кубка Англии встретятся: Саутгемптон – Арсенал, Челси – Порт Вейл, Манчестер Сити – Ливерпуль, Вест Хэм – Лидс. Базовая дата матчей – 4 апреля.

Кубок Англии. 1/8 финала, 9 марта

Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Джаррод Боуен, 19, 34 (пен) – Игор Тиаго, 28, 81 (пен)

Фотогалерея

Кубок Англии по футболу Брентфорд Вест Хэм Егор Ярмолюк Вест Хэм - Брентфорд Игор Тиаго Джаррод Боуэн серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
