Вест Хэм одолел по пенальти Брентфорд в Кубке Англии. Ярмолюк сыграл 63 мин

В матче 1/8 финала Кубка Англии вечером 9 марта Вест Хэм дома одолел Брентфорд (2:2, пен. 5:3).

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

Основное и дополнительное время поединка в Лондоне завершилось со счетом 2:2. В первом тайме Джаррод Боуен оформил дубль для хозяев.

Однако Игор Тиаго дважды ответил своими голами. Бразильский форвард установил равновесие для гостей на 81-й минуте, когда отличился с пенальти (2:2).

В серии пенальти больше повезло хозяевам (пен. 5:3). Молотобойцы вышли в 1/4 финала, где дома сыграют против Лидса.

В 1/4 финала Кубка Англии встретятся: Саутгемптон – Арсенал, Челси – Порт Вейл, Манчестер Сити – Ливерпуль, Вест Хэм – Лидс. Базовая дата матчей – 4 апреля.

Кубок Англии. 1/8 финала, 9 марта

Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Джаррод Боуен, 19, 34 (пен) – Игор Тиаго, 28, 81 (пен)

