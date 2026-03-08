Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Вест Хэм
09.03.2026 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
08 марта 2026, 18:49 | Обновлено 08 марта 2026, 18:54
25
0

Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 9 марта в 21:30 по Киеву

08 марта 2026, 18:49 | Обновлено 08 марта 2026, 18:54
25
0
Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Вест Хэм

В понедельник, 9 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вест Хэм

Не слишком убедительные результаты демонстрируют «молотобойцы» в текущем сезоне. После 29 туров Премьер-лиги на балансе клуба есть 28 зачетных пунктов, благодаря которым он пока находится на 18 месте общего зачета. «Ноттингем», который находится на безопасной 17-й позиции, имеет столько же баллов, однако у него лучшая разница забитых/пропущенных голов.

В Кубке Англии «Вест Хэм» выбил «КПР» и «Бертон», благодаря чему и квалифицировался в 1/8 финала.

Брентфорд

А вот пчелы всех удивили, и даже несмотря на уход важных персон из клуба все равно демонстрирует довольно неплохие результаты. За 29 туров чемпионата Англии «Брентфорд» завоевал уже 44 балла, что позволяет ему занимать 7-е место турнирной таблицы. И от 11-го, и от 5-го места клуб отделяет 4 очка.

На пути в 1/8 финала Кубка Англии «Брентфорд» выбил «Шеффилд Венздей» и полупрофессиональный Максфилд.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Брентфорд». На балансе клуба есть 3 победы, 1 матч завершился вничью, а еще 1 выигрыш одержал «Вест Хэм».

Интересные факты

  • В 5/6 предыдущих играх «Вест Хэма» было забито меньше 2.5 гола.
  • В 9 предыдущих выездных матчах «Брентфорд» одержал 7 побед.
  • В 8/11 прошлых играх «Брентфорда» забивала всего 1 команда.
  • За 9 последних домашних игр «Вест Хэм» победил только 1 раз.

Прогноз

Последние матчи коллективов не слишком богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.64 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
9 марта 2026 -
21:30
Брентфорд
Тотал менее 3 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Валенсия – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Севилья – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вест Хэм Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08 марта 2026, 16:33 0
Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 8 марта в 17:15 по Киеву

Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Футбол | 08 марта 2026, 08:59 2
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 

Тренер требует лучшего завершения атаки

Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Футбол | 08.03.2026, 14:56
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Обречены на вылет? Полтава получила четыре мяча от Зари
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2026, 09:20
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08.03.2026, 07:00
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 10
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 1
Футбол
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем