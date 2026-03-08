В понедельник, 9 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вест Хэм

Не слишком убедительные результаты демонстрируют «молотобойцы» в текущем сезоне. После 29 туров Премьер-лиги на балансе клуба есть 28 зачетных пунктов, благодаря которым он пока находится на 18 месте общего зачета. «Ноттингем», который находится на безопасной 17-й позиции, имеет столько же баллов, однако у него лучшая разница забитых/пропущенных голов.

В Кубке Англии «Вест Хэм» выбил «КПР» и «Бертон», благодаря чему и квалифицировался в 1/8 финала.

Брентфорд

А вот пчелы всех удивили, и даже несмотря на уход важных персон из клуба все равно демонстрирует довольно неплохие результаты. За 29 туров чемпионата Англии «Брентфорд» завоевал уже 44 балла, что позволяет ему занимать 7-е место турнирной таблицы. И от 11-го, и от 5-го места клуб отделяет 4 очка.

На пути в 1/8 финала Кубка Англии «Брентфорд» выбил «Шеффилд Венздей» и полупрофессиональный Максфилд.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Брентфорд». На балансе клуба есть 3 победы, 1 матч завершился вничью, а еще 1 выигрыш одержал «Вест Хэм».

Интересные факты

В 5/6 предыдущих играх «Вест Хэма» было забито меньше 2.5 гола.

В 9 предыдущих выездных матчах «Брентфорд» одержал 7 побед.

В 8/11 прошлых играх «Брентфорда» забивала всего 1 команда.

За 9 последних домашних игр «Вест Хэм» победил только 1 раз.

Прогноз

Последние матчи коллективов не слишком богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.64 по линии БК betking).