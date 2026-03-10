В матче 1/8 финала Кубка Англии вечером 9 марта Вест Хэм дома одолел Брентфорд (2:2, пен. 5:3).

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

В первом тайме Джаррод Боуен оформил дубль для хозяев, однако Игор Тиаго дважды ответил своими голами для гостей (2:2).

В серии пенальти больше повезло хозяевам (пен. 5:3). Молотобойцы вышли в 1/4 финала, где дома сыграют против Лидса.

Кубок Англии. 1/8 финала, 9 марта

Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Джаррод Боуэн, 19, 34 (пен) – Игор Тиаго, 28, 81 (пен)

Серия пенальти: Боуэн (1:0), Игор Тиаго (1:1), Кастельянос (2:1), Уаттара (не забил), Уилсон (3:1), Льюис-Поттер (3:2), Соучек (4:2), Йенсен (4:3), Мавропанос (5:3)

Видео голов и обзор матча