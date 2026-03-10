Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен 5:3). Команда Ярмолюка выбыла. Видео голов
Кубок Англии
Вест Хэм
09.03.2026 21:30 – FT 2 : 2
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 марта 2026, 05:14 | Обновлено 10 марта 2026, 05:24
107
0

Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен 5:3). Команда Ярмолюка выбыла. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии

10 марта 2026, 05:14 | Обновлено 10 марта 2026, 05:24
107
0
Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен 5:3). Команда Ярмолюка выбыла. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Англии вечером 9 марта Вест Хэм дома одолел Брентфорд (2:2, пен. 5:3).

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме Джаррод Боуен оформил дубль для хозяев, однако Игор Тиаго дважды ответил своими голами для гостей (2:2).

В серии пенальти больше повезло хозяевам (пен. 5:3). Молотобойцы вышли в 1/4 финала, где дома сыграют против Лидса.

Кубок Англии. 1/8 финала, 9 марта

Вест Хэм – Брентфорд – 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Джаррод Боуэн, 19, 34 (пен) – Игор Тиаго, 28, 81 (пен)

Серия пенальти: Боуэн (1:0), Игор Тиаго (1:1), Кастельянос (2:1), Уаттара (не забил), Уилсон (3:1), Льюис-Поттер (3:2), Соучек (4:2), Йенсен (4:3), Мавропанос (5:3)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Константинос Мавропанос (Вест Хэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Вест Хэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Валентин Кастельянос (Вест Хэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Нэйтан Коллинз.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм), асcист Томаш Соучек.
По теме:
Таблица чемпионата Нидерландов. ПСВ совсем близок к досрочному чемпионству
Как выглядит таблица чемпионата Португалии после ничьих Бенфики и Спортинга
Таблица Бундеслиги. Унион и Вердер завершили 25-й тур матчем на пять голов
Кубок Англии по футболу Брентфорд серия пенальти видео голов и обзор Томаш Соучек Каллум Уилсон Вест Хэм Валентин Кастельянос Джаррод Боуэн Константинос Мавропанос Егор Ярмолюк Игор Тиаго Вест Хэм - Брентфорд Кин Льюис-Поттер Матиас Йенсен Данго Уаттара
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 10
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09 марта 2026, 08:54 10
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»

Тренер против искусственных полей

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09.03.2026, 10:23
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 02:10
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Борьба гигантов: Арсенал и Барселона нацелились на лидера Боруссии
Футбол | 10.03.2026, 06:02
Борьба гигантов: Арсенал и Барселона нацелились на лидера Боруссии
Борьба гигантов: Арсенал и Барселона нацелились на лидера Боруссии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 8
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 9
Бокс
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем