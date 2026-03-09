Супряга жив, Траоре тоже, Пономаренко – красава, Балакин – воспитанник

В дебютном матче тура «Шахтер» на выезде с трудом переиграл «Александрию». После разгромного поражения в минувшем туре в туре нынешнем «Эпицентр» добыл разгромную победу – над «Колосом». «Оболонь» снова не проиграла: ничья с «Кривбассом». В центральном матче тура «Полесье» проиграло «Динамо». Первое очко «Карпат» под руководством Фернандеса.

Цифра тура

Все еще действующий вице-чемпион УПЛ – «Александрия» – принимал действующего бронзового призера – «Шахтер». В иных условиях это был бы матч тура, но сейчас – в лучшем случае рядовое событие. Терпящая бедствие «Александрия» снова проиграла. Команда Кирилла Нестеренко не может выиграть в последних 12 поединках. Как следствие – «желто-черные» прочно обосновались на предпоследнем месте в турнирной таблице. А вот «Шахтер» после этой непростой победы продолжает лидировать. Команда Арды Турана, к тому же, не пропускает в последних семи встречах.

Баннер тура

Во время поединка «Александрия» – «Шахтер» болельщики донецкого клуба вывесили баннер «Ворскла» должна жить». В такой способ фаны «горняков» отреагировали на новость о возможном исчезновении полтавского клуба из футбольной карты страны по причине финансовых проблем.

Недовольство тура

Несмотря на победу в гостевом поединке с «Александрией», тренер «Шахтера» Керем Яваш (ассистент Арды Турана) после матча явно сетовал на арбитраж: «Одна вещь, которой я не доволен, – арбитраж. Должен подчеркнуть, потому что мы действительно очень расстроены теми событиями, которые происходили на поле. По моему убеждению, арбитр не назначил два чистых пенальти в нашу пользу в разных эпизодах. Хотел бы просто подчеркнуть эту проблематику и донести, что мы расстроены тем, как судья проявил себя в нескольких эпизодах».

Дебют тура

Накануне поединка против «Колоса» ряды «Эпицентра» пополнил защитник Валерий Лучкевич. Экс-футболист «Днепра-1» и «Динамо» дебютировал за команду из Каменца-Подольского в режиме из «корабля на бал». Дебют можно считать успешным, поскольку новая команда Лучкевича добыла разгромную победу.

ФК Эпицентр

История тура

В 19-м туре случилось знаменательное событие: футболисты «Эпицентра» добыли дебютную домашнюю победу в нынешнем сезоне. Команду Сергея Нагорняка наконец-то прорвало: она одержала разгромную победу над «Колосом» (4:0).

Пробуждение тура

Два гола и одна результативная передача: таков «улов» форварда «Эпицентра» Супряги в поединке против «Колоса». Доселе Влад пребывал на голодном пайке и получал изрядную порцию критики. Однако за этот поединок – однозначно оценка «отлично».

ФК Эпицентр

Гол тура

Классный мяч в ворота «Колоса» в начале второй половины встречи забил нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга. Форвард оперативно среагировал на длинный вынос мяча со своей штрафной площади, ускорился, обыграв Козика, вошел в штрафную площадь соперника, где снова издевательски обыграл того таки Козика, и мастерски пробил мимо вратаря в дальний угол ворот.

Травмы тура

Голкипер «Оболони» Марченко снова травмировался. Денис получил повреждение в игре против «Кривбасса», неудачно столкнувшись с Задеракой. На 30-й минуте игры Марченко был вынужден покинуть поле. Напомним, что Денис лишь недавно возобновился после сложной травмы руки. В этом поединке не удалось избежать травм и «Кривбассу». В середине второй половины встречи из-за повреждения покинул поле полузащитник команды ван Леувена Араухо.

ФК Оболонь

Хет-трик тура

«Заря» не заметила «Полтаву» – 4:0, и три из этих четырех мячей на счету Андушича. Неманья отличился уже на второй минуте поединка, точно пробив в верхний угол ворот. Спустя десять минут босниец забил второй мяч, замкнув фланговую передачу. А в начале второй половины встречи Андушич забил и третий гол, удачно сориентировавшись в чужой штрафной площади.

Ничья тура

Первое очко под руководством нового тренера – Франа Фернандеса – добыли «Карпаты». Львовяне в домашнем поединке поделили очки с «Кудровкой». Первый тайм прошел под знаком доминирования хозяев. Они забили один гол, а могли еще как минимум дважды огорчить соперника. А вот во второй половине встречи гости активизировались и сравняли счет. А могли и вообще вырвать победу. В общем, закономерный исход игры, но хозяева наверняка хотели большего.

Матч тура

В Житомире встретились «Полесье» и «Динамо» – команды, ведущие борьбу как минимум за призовые места. До игры очковой разрыв между соперниками был четыре очка в пользу житомирян. После игры этот разрыв сократился до минимума, ибо подопечные Игоря Костюка смогли вырвать победу. Победу «бело-синим» принес Матвей Пономаренко. На счету форварда – дубль. Однако для хозяев все начиналось не так уж и плохо: они первыми открыли счет благодаря усилиями Гуцуляка за пять минут до конца основного времени первого тайма. А уже потом настал час Пономаренко. Он сначала не сумел забить фактически в пустые ворота, но затем все равно сравнял счет уже в компенсированное к первому тайму время, а победный мяч забил в середине второго тайма. На счету Матвея уже семь забитых мячей: он лидер среди бомбардиров «Динамо». Для «бело-синих» эта победа стала пятой подряд в УПЛ.

Пенальти тура

Счет в игре «Полесье» – «Динамо» был открыт после точного удара с одиннадцатиметровой отметки. Сделал это вингер житомирян Гуцуляк на 40-й минуте встречи. Алексей решился на рисковый удар «паненкой», и не прогадал. Для Гуцуляка этот гол – четвертый в нынешнем сезоне.

Страсти тура

После финального свистка в матче «Полесье» – «Динамо» ассистент главного тренера житомирян Руслана Ротаня – Сергей Кравченко – на повышенных тонах что-то доказывал главному тренеру «Динамо» Игорю Костюку. По всей видимости, указывал коллеге на судейские ошибки. Костюка пытались удержать в «рамках» сразу три его подопечные – Суркис-младший, Яцык и Бражко. Удержали.

Скандал тура

В «Полесье» недовольны итоговым результатом матча против «Динамо». Житомирский клуб недоволен судейством Николая Балакина и действиями арбитра ВАР Дениса Шурмана. В частности, «Полесье» настаивает, что на 21-й минуте игры Эмерлаху забил чистый мяч, но его отменили из-за якобы нарушения Бабенко на Бражко. Кроме того, житомиряне уверены, что в моменте в конце первого тайма судья должен был удалять Биловара за его удар в ногу Эмерлаху, но Балакин в этом эпизоде не предъявил нарушителю даже желтой карточки.

Слова тура

После матча против «Динамо» главный тренер «Полесья» Руслан Ротань не пытался скрыть своего разочарования. И это разочарование было вызвано неудовлетворительным, на его взгляд, арбитражем: «Не может лучший арбитр Украины (Николай Балакин) так судить матч такого уровня. А если учесть, что этот рефери когда-то был в академии «Динамо» Киев и имеет симпатии, то возникают другие вопросы. В таком случае стоит обращаться уже к тем, кто принимает решение о его назначении на такие поединки».

Штрафной тура

Счет в матче «Рух» – «Металлист 1925» на 24-й минуте открыл центрбек харьковчан Павлюк. И сделал это Евгений блестяще: сильнейшим ударом со штрафного. Мяч словно пулей вонзился в верхний правый угол ворот, без шансов для голкипера.

Передача тура

Как на блюдечке выложил мяч на 33-й минуте игры «Верес» – ЛНЗ полузащитник черкасчан Артур Рябов своему партнеру по середине поля Роману Дидыку. Выверенная до сантиметров передача с правого фланга атаки в центр штрафной площади. Дидык первым касанием принял мяч, а вторым пробил мимо голкипера. Это дебютный гол Дидыка за ЛНЗ.

Символическая сборная тура