Клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернадес может покинуть свою должность в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщило ТаТоТаке.

После назначения испанского специалиста клуб Украинской Премьер-лиги не сумел одержать ни одной победы – «львы» потерпели поражения от «Шахтера» (0:3), «Колоса» (0:1), а 8 марта сыграли вничью с «Кудровкой» (1:1).

По информации источника, президент клуба Владимир Маткивскиский принял предварительное решение уволить главного тренера, который во время зимнего перерыва заменил Владимира Лупашко.

В ближайшее время станет известно – будет ли это решение окончательным, или испанский тренер получит еще один шанс в ближайших матчах против «Полтавы» и «Оболони».

После 19 сыгранных туров «Карпаты» набрали 20 баллов и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. Львовский клуб всего на один балл опережает «Рух», который находится в зоне стыковых матчей.