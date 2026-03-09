Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 14:14 |
Клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера

Фран Фернандес во главе львовских «Карпат» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью

ФК Карпаты Львов. Фран Фернадес

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернадес может покинуть свою должность в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщило ТаТоТаке.

После назначения испанского специалиста клуб Украинской Премьер-лиги не сумел одержать ни одной победы – «львы» потерпели поражения от «Шахтера» (0:3), «Колоса» (0:1), а 8 марта сыграли вничью с «Кудровкой» (1:1).

По информации источника, президент клуба Владимир Маткивскиский принял предварительное решение уволить главного тренера, который во время зимнего перерыва заменил Владимира Лупашко.

В ближайшее время станет известно – будет ли это решение окончательным, или испанский тренер получит еще один шанс в ближайших матчах против «Полтавы» и «Оболони».

После 19 сыгранных туров «Карпаты» набрали 20 баллов и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. Львовский клуб всего на один балл опережает «Рух», который находится в зоне стыковых матчей.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Фран Фернандес ТаТоТаке Владимир Маткивский назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 1
