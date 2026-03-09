Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Назарий Русин вышел на замену и забил гол за Арку в Польше
Чемпионат Польши
Висла Плоцк
09.03.2026 20:00 – FT 0 : 3
Арка
Польша
09 марта 2026, 22:59 | Обновлено 09 марта 2026, 23:04
164
0

ВИДЕО. Назарий Русин вышел на замену и забил гол за Арку в Польше

Украинский форвард на 82-й минуте расписался в воротах Вислы Плоцк

09 марта 2026, 22:59 | Обновлено 09 марта 2026, 23:04
164
0
ВИДЕО. Назарий Русин вышел на замену и забил гол за Арку в Польше
Назарий Русин

Украинский форвард Назарий Русин отличился голом в матче 24 тура чемпионата Польши.

Нападающий команды Арка Гдыня вышел на поле во втором тайме поединка против Висла Плоцк. Украинец появился на поле на 73-й минуте, заменив Владиславса Гутковскиса, тоже автора гола в этом матче.

Уже через 9 минут Русин отличился забитым мячом. На 82-й минуте он реализовал передачу Марка Наварро и установил окончательный счет в матче – 3:0 в пользу гостей.

Благодаря победе Арка Гдыня набрала 29 очков и покинула зону вылета (15-е место).

Чемпионат Польши. 24-й тур, 9 марта

Висла Плоцк – Арка Гдыня – 0:3

Голы: Коцила, 50, Гутковскис, 62, Русин, 82

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Заглембе Л 24 11 8 5 40 - 28 15.03.26 15:45 Заглембе Л - Лех07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л 41
2 Ягеллония 23 10 8 5 39 - 29 14.03.26 15:45 Ягеллония - Пяст06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин 38
3 Лех 24 10 8 6 41 - 36 15.03.26 15:45 Заглембе Л - Лех07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех01.03.26 Лех 4:3 Ракув22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех 38
4 Ракув 24 11 4 9 33 - 29 15.03.26 18:30 Гурник Забже - Ракув08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин01.03.26 Лех 4:3 Ракув21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк 37
5 Гурник Забже 24 10 5 9 33 - 31 15.03.26 18:30 Гурник Забже - Ракув08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех 35
6 Краковия 24 8 9 7 29 - 26 14.03.26 21:15 Краковия - Висла Плоцк08.03.26 Легия 1:0 Краковия27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония06.02.26 Лехия 1:1 Краковия 33
7 Корона Кельце 24 9 6 9 29 - 27 16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л 33
8 Висла Плоцк 24 8 9 7 24 - 23 14.03.26 21:15 Краковия - Висла Плоцк09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк 33
9 Катовице 23 10 3 10 32 - 32 14.03.26 18:30 Катовице - Лехия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже22.02.26 Арка 2:1 Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь 33
10 Радомяк 24 8 8 8 40 - 36 13.03.26 21:30 Радомяк - Легия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице05.03.26 Радомяк 3:1 Арка01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце 32
11 Лехия 24 10 6 8 49 - 45 14.03.26 18:30 Катовице - Лехия06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония27.02.26 Арка 2:2 Лехия23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия06.02.26 Лехия 1:1 Краковия 31
12 Погонь Щецин 24 9 4 11 33 - 37 16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица 31
13 Мотор Люблин 24 7 10 7 32 - 37 13.03.26 19:00 Брук-Бет Термалица - Мотор Люблин08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин 31
14 Пяст 24 8 5 11 27 - 31 14.03.26 15:45 Ягеллония - Пяст07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк 29
15 Арка 24 8 5 11 25 - 41 15.03.26 13:15 Арка - Видзев Лодзь09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка05.03.26 Радомяк 3:1 Арка27.02.26 Арка 2:2 Лехия22.02.26 Арка 2:1 Катовице15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка 29
16 Легия 24 6 10 8 28 - 29 13.03.26 21:30 Радомяк - Легия08.03.26 Легия 1:0 Краковия01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия07.02.26 Арка 2:2 Легия 28
17 Видзев Лодзь 24 8 3 13 31 - 34 15.03.26 13:15 Арка - Видзев Лодзь07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь 27
18 Брук-Бет Термалица 24 5 7 12 28 - 42 13.03.26 19:00 Брук-Бет Термалица - Мотор Люблин07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица 22
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Арка), асcист Марк Наварро.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Гутковскис (Арка).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Dawid Kocyla (Арка), асcист Себастьян Керк.
Назарий Русин Арка Гдыня Висла Плоцк видео голов и обзор чемпионат Польши по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
