ВИДЕО. Назарий Русин вышел на замену и забил гол за Арку в Польше
Украинский форвард на 82-й минуте расписался в воротах Вислы Плоцк
Украинский форвард Назарий Русин отличился голом в матче 24 тура чемпионата Польши.
Нападающий команды Арка Гдыня вышел на поле во втором тайме поединка против Висла Плоцк. Украинец появился на поле на 73-й минуте, заменив Владиславса Гутковскиса, тоже автора гола в этом матче.
Уже через 9 минут Русин отличился забитым мячом. На 82-й минуте он реализовал передачу Марка Наварро и установил окончательный счет в матче – 3:0 в пользу гостей.
Благодаря победе Арка Гдыня набрала 29 очков и покинула зону вылета (15-е место).
Чемпионат Польши. 24-й тур, 9 марта
Висла Плоцк – Арка Гдыня – 0:3
Голы: Коцила, 50, Гутковскис, 62, Русин, 82
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Заглембе Л
|24
|11
|8
|5
|40 - 28
|15.03.26 15:45 Заглембе Л - Лех07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л
|41
|2
|Ягеллония
|23
|10
|8
|5
|39 - 29
|14.03.26 15:45 Ягеллония - Пяст06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин
|38
|3
|Лех
|24
|10
|8
|6
|41 - 36
|15.03.26 15:45 Заглембе Л - Лех07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех01.03.26 Лех 4:3 Ракув22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех
|38
|4
|Ракув
|24
|11
|4
|9
|33 - 29
|15.03.26 18:30 Гурник Забже - Ракув08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин01.03.26 Лех 4:3 Ракув21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк
|37
|5
|Гурник Забже
|24
|10
|5
|9
|33 - 31
|15.03.26 18:30 Гурник Забже - Ракув08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех
|35
|6
|Краковия
|24
|8
|9
|7
|29 - 26
|14.03.26 21:15 Краковия - Висла Плоцк08.03.26 Легия 1:0 Краковия27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония06.02.26 Лехия 1:1 Краковия
|33
|7
|Корона Кельце
|24
|9
|6
|9
|29 - 27
|16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л
|33
|8
|Висла Плоцк
|24
|8
|9
|7
|24 - 23
|14.03.26 21:15 Краковия - Висла Плоцк09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк
|33
|9
|Катовице
|23
|10
|3
|10
|32 - 32
|14.03.26 18:30 Катовице - Лехия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже22.02.26 Арка 2:1 Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь
|33
|10
|Радомяк
|24
|8
|8
|8
|40 - 36
|13.03.26 21:30 Радомяк - Легия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице05.03.26 Радомяк 3:1 Арка01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце
|32
|11
|Лехия
|24
|10
|6
|8
|49 - 45
|14.03.26 18:30 Катовице - Лехия06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония27.02.26 Арка 2:2 Лехия23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия06.02.26 Лехия 1:1 Краковия
|31
|12
|Погонь Щецин
|24
|9
|4
|11
|33 - 37
|16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица
|31
|13
|Мотор Люблин
|24
|7
|10
|7
|32 - 37
|13.03.26 19:00 Брук-Бет Термалица - Мотор Люблин08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин
|31
|14
|Пяст
|24
|8
|5
|11
|27 - 31
|14.03.26 15:45 Ягеллония - Пяст07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк
|29
|15
|Арка
|24
|8
|5
|11
|25 - 41
|15.03.26 13:15 Арка - Видзев Лодзь09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка05.03.26 Радомяк 3:1 Арка27.02.26 Арка 2:2 Лехия22.02.26 Арка 2:1 Катовице15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка
|29
|16
|Легия
|24
|6
|10
|8
|28 - 29
|13.03.26 21:30 Радомяк - Легия08.03.26 Легия 1:0 Краковия01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия07.02.26 Арка 2:2 Легия
|28
|17
|Видзев Лодзь
|24
|8
|3
|13
|31 - 34
|15.03.26 13:15 Арка - Видзев Лодзь07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь
|27
|18
|Брук-Бет Термалица
|24
|5
|7
|12
|28 - 42
|13.03.26 19:00 Брук-Бет Термалица - Мотор Люблин07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица
|22
События матча
