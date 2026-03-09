ВИДЕО. Назарий Русин вышел на замену и забил гол за Арку в Польше

Украинский форвард Назарий Русин отличился голом в матче 24 тура чемпионата Польши.

Нападающий команды Арка Гдыня вышел на поле во втором тайме поединка против Висла Плоцк. Украинец появился на поле на 73-й минуте, заменив Владиславса Гутковскиса, тоже автора гола в этом матче.

Уже через 9 минут Русин отличился забитым мячом. На 82-й минуте он реализовал передачу Марка Наварро и установил окончательный счет в матче – 3:0 в пользу гостей.

Благодаря победе Арка Гдыня набрала 29 очков и покинула зону вылета (15-е место).

Чемпионат Польши. 24-й тур, 9 марта

Висла Плоцк – Арка Гдыня – 0:3

Голы: Коцила, 50, Гутковскис, 62, Русин, 82

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица