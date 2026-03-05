Желтая и замена. Русин сыграл за Арку в Польше, но его команда проиграла

Украинский футболист Назарий Русин сыграл в перенесенном матче 19-го тура польской Экстраклясы.

Форвард, который выступает за польский клуб Арка Гдыня, в этом туре сыграл против команды Радомяк (1:3).

Украинский футболист вышел в основе, получил желтую карточку на 45+2 минуте и был заменен на 63-й минуте

В текущем сезоне Экстраклясы Назарий Русин сыграл за Арку 16 матчей, забил 3 гола, а также провел 2 игры Кубка Польши.

Арка находится на 16-й позиции, вблизи зоны вылета (26 очков).

Чемпионат Польши. 19-й тур, 5 марта 2026

Радомяк Радом – Арка Гдыня – 3:1

Голы: Рафал Вольски, 6, Капита, 8, Ромариу Баро, 77 – Давид Гойны, 56

Турнирная таблица