Желтая и замена. Русин сыграл за Арку в Польше, но его команда проиграла
Команда Радомяк взяла три очка, забив три мяча соперникам
Украинский футболист Назарий Русин сыграл в перенесенном матче 19-го тура польской Экстраклясы.
Форвард, который выступает за польский клуб Арка Гдыня, в этом туре сыграл против команды Радомяк (1:3).
Украинский футболист вышел в основе, получил желтую карточку на 45+2 минуте и был заменен на 63-й минуте
В текущем сезоне Экстраклясы Назарий Русин сыграл за Арку 16 матчей, забил 3 гола, а также провел 2 игры Кубка Польши.
Арка находится на 16-й позиции, вблизи зоны вылета (26 очков).
Чемпионат Польши. 19-й тур, 5 марта 2026
Радомяк Радом – Арка Гдыня – 3:1
Голы: Рафал Вольски, 6, Капита, 8, Ромариу Баро, 77 – Давид Гойны, 56
Турнирная таблица
